Пейзажи с двумя солнцами, как на планете Татуин из «Звездных войн», будоражат воображение. Но могла ли бы жизнь, подобная нашей, существовать в такой системе? Астрономы и астробиологи все чаще отвечают на этот вопрос утвердительно. Современные научные модели показывают, что планета в двойной звездной системе — не приговор, а лишь набор других, но вполне приемлемых для жизни условий. Давайте разберемся, как бы выглядел наш мир, если бы на небе сияло два солнца.

к/ф «Звездные войны»

Все зависит от орбиты. Самый стабильный и благоприятный сценарий — это когда планета вращается вокруг обеих звезд на очень большом расстоянии (орбита Р-типа). В этом случае два солнца находятся близко друг к другу и с поверхности планеты выглядят как один очень яркий источник света. День и ночь сменялись бы почти так же, как у нас, но сумерки были бы более продолжительными и причудливыми, с двойными тенями. Год на такой планете был бы очень длинным, а климат — относительно стабильным, хотя и с более сложными сезонными колебаниями, зависящими от положения обоих солнц на небе.

Более сложный вариант — когда планета вращается вокруг одной из двух звезд (орбита S-типа), а вторая звезда находится на удалении. В этом случае у нас был бы «главный» день от нашего солнца и второй, более тусклый «день» от второй звезды. Настоящая ночь наступала бы только тогда, когда обе звезды скрывались за горизонтом. Растениям пришлось бы адаптироваться к такому сложному световому режиму. Ученые из НАСА, моделируя фотосинтез в таких условиях, предполагают, что растения могли бы быть не зелеными, а черными или серыми, чтобы поглощать максимально широкий спектр излучения от двух разных по температуре звезд.

Климат был бы настоящим испытанием. Гравитационное влияние второй звезды постоянно «дергало» бы орбиту нашей планеты, делая ее более вытянутой и нестабильной. Это приводило бы к резким перепадам температур и экстремальным ледниковым периодам, сменяющимся эпохами невыносимой жары. Жизни пришлось бы выработать невероятную устойчивость. Возможно, многие организмы научились бы впадать в многолетнюю спячку или развили бы сверхэффективные механизмы терморегуляции.

Самое интересное — это небо. Вместо одного солнца мы бы наблюдали два, возможно, разного цвета (например, желтое, как наше, и красное, если бы вторая звезда была красным карликом). Закаты и восходы были бы невероятно красивыми и сложными. Иногда одно солнце могло бы проходить на фоне другого, устраивая затмения, которые длились бы часами.

Хотя жизнь в системе с двумя солнцами была бы полна вызовов, она вполне возможна. Это была бы планета с экстремальным климатом, причудливой сменой дня и ночи и растениями темного цвета, но ее обитатели могли бы наслаждаться видом двойного заката, который мы видим только в кино.