Количество пенсионеров, довольных своим уровнем жизни, сократилось с 62% до 48% в сравнении с 2020 годом. При этом тех, кто чувствует себя счастливым, объединяет один и тот же фактор. Автор исследования Бриджит Бирден рассказала CNBC, как обеспечить хорошую жизнь на пенсии.

Опрос Employee Benefits Research Institute проводился среди американцев в возрасте от 62 до 75 лет, вышедших на пенсию. Многие из них отмечают, что на фоне инфляции расходы увеличиваются и на жизнь не хватает. Так, 68% пенсионеров имеют непогашенную задолженность по кредитным картам, хотя в 2020 году таких респондентов было всего 43%. Однако есть и те, кто опровергает тенденцию. Например, пенсионеры с хорошим здоровьем и те, кто работает с финансовым консультантом, чаще, чем их сверстники, удовлетворены своей старостью.

По словам Бирден, стратега по исследованиям и развитию EBRI и автора исследования, большинство пенсионеров в качестве критерия для счастья называют один и тот же фактор: «Какой-то гарантированный доход».

«Данные очень четко показывают, что среди работников государственного сектора результаты лучше, чем у работников частного сектора, именно по этой причине, — говорит она. — Существует множество показателей, указывающих на то, что гарантированный доход играет большую роль в уверенности людей в завтрашнем дне».

Для многих американских работников сложность заключается в том, что найти формы гарантированного дохода становятся все сложнее. Лишь около 35% пенсионеров имеют доход, и это число, скорее всего, будет сокращаться.

За последние несколько десятилетий частные компании в значительной степени отказались от пенсионных планов. Вместо этого они перешли на программы накопления пенсионных средств на рабочем месте, таких как 401(k)s (наиболее популярный пенсионный план в США — прим.ред). По данным Бюро трудовой статистики, в 2022 году лишь 15% работников частных компаний имели доступ к пенсионному обеспечению.

Хотя некоторые пенсионеры полагаются на стратегию регулярного взятия средств из своих инвестиций для покрытия расходов, взлеты и падения рынков означают, что доход вряд ли гарантирован. Если люди ищут более надежный доход на пенсии, им стоит рассмотреть следующие варианты.

Аннуитеты

Около 8% опрошенных пенсионеров владеют аннуитетом — инструментом, продаваемым страховыми компаниями, который гарантирует владельцу полиса определенную сумму дохода в течение установленного периода времени.

Аннуитеты имеют различные формы, но, как правило, человек вносит большую сумму денег вперед, а компания предоставляет ежегодные выплаты по оговоренной процентной ставке. Миллионер, рано вышедший на пенсию, основатель компании Financial Samurai Сэм Доген отметил, что хотя доход гарантирован, выплаты часто оказываются меньше, чем если бы человек вложил аналогичную сумму в фондовый рынок. Кроме того, аннуитеты обычно считаются дорогими и могут сопровождаться более высокими комиссиями, чем другие виды инвестиций.

Если человек больше заботится о душевном спокойствии, чем о максимизации пенсионного дохода, эти инструменты могут стать подходящим вариантом. По словам Догена, аннуитет — это инструмент для пожилых пенсионеров, которые, возможно, не очень хорошо разбираются в финансах и не хотят утруждать себя управлением своим чистым капиталом.

Дивидендный доход

Если люди готовы смириться с некоторой волатильностью, владение диверсифицированным портфелем акций, приносящих дивиденды, может стать отличным способом получения стабильного дохода на пенсии. «Дивиденды по акциям — моя любимая стратегия пассивного дохода, потому что она на 100% пассивна», — говорит Доген.

Обычно крупные финансово зрелые компании распределяют часть своей прибыли среди акционеров в виде денежных выплат, называемых дивидендами. Нужно разделить сумму денег, которую человек получает в год на акцию, на цену акции, и он получит так называемую доходность — процент выплат по отношению к стоимости акции. В среднем акции S&P 500 приносят около 1,3%.

Молодые инвесторы, стремящиеся накопить капитал, часто реинвестируют дивиденды. Но многие пенсионеры также используют их для получения дохода. Доген заявил, что если у человека есть хорошо диверсифицированный портфель высококачественных дивидендных акций, он может не обращать внимания на взлеты и падения в портфеле и сосредоточиться на получении стабильных денежных средств.

Недвижимость

При правильных обстоятельствах сдача недвижимости в аренду может стать отличным способом получения стабильного дохода на пенсии, говорит Доген. Он отмечает, что если пенсионер надеется заработать на недвижимости, ему важно помнить, что быть арендодателем — это труд, который не всегда захочется выполнять, выйдя на на пенсию.

Если у человека есть ресурсы, чтобы делегировать процесс управления недвижимостью, это может стать действенным способом добавить гарантированный доход в его пенсионные планы.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России к концу 2025 года составит 24 059 руб. В то же время средняя страховая пенсия увеличится на 7,5% и достигнет 23 481 руб.