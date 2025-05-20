CDEK, одна из крупнейших логистических компаний, в этом году перешла на расчет сроков доставки по календарным дням — теперь суббота и воскресенье тоже считаются, рассказали «Инк.» в ее пресс-службе. Кроме того, организация начала активно развивать бизнес-платформу, дополняя классические логистические услуги финтех-продуктами (CDEK Pay) и рекламными решениями (CDEK Media).

CDEK в 2024 году покинул ее сооснователь Леонид Гольдорт. После этого логистический оператор объявил, что готовится к IPO. По данным «Ведомостей», Гольдорт продал мажоритарную долю в компании — 55,44% — фонду под управлением УК «Современные фонды недвижимости». Владельцем доли тогда стало АО «Кластер капитал», которая принадлежит фонду «Андромеда-2» под управлением СФН.

В этом году CDEK занялась одновременным ускорением доставки и развитием новых направлений, подстраиваясь под современные запросы бизнеса и потребителей. «В 2025 году компания сосредоточится на развитии платформы для бизнеса, включающей, кроме традиционных логистических услуг, финансовые сервисы CDEK Pay и рекламные инструменты CDEK Media», — указано в аналитических материалах CDEK по итогам публикации финансовой отчетности.

Так, с 2025 года компания полностью перешла на расчет сроков доставки по календарным дням. Это нововведение, как уверяют в CDEK, сократит среднее время получения посылок на 13% и избавит пункты выдачи от «понедельничных заторов». Раньше сроки рассчитывались только по рабочим дням, а значит, выходные автоматически «выпадали» из логистической цепочки.

CDEK стал первым логистическим оператором в России, внедрившим такую систему — в духе мировых игроков вроде Amazon и FedEx. И хотя нововведение напрямую касается доставки, оно влияет и на бизнес-операции: сокращение задержек, снижение нагрузки на курьеров, повышение предсказуемости сроков — все это повышает лояльность клиентов.

Кроме того, классические логистические услуги дополнят в этом году финтех-продукты (CDEK Pay) и рекламные решения (CDEK Media). Последнее позволит компаниям размещать рекламу на экранах в пунктах выдачи заказов. Однако есть нюансы: запрещено рекламировать товары с маркетплейсов Wildberries и Ozon, а также продвигать конкурентов CDEK.

Часть услуг по размещению рекламы выполняет сторонняя компания из Петербурга — «Эддреалити Медиа». В 2024 году ее выручка выросла почти в 17 раз — до 112,5 млн руб. А развитием финтех-направления CDEK занимается сама. Сервис для приема платежей показал уверенный рост: в 2024 году выручка достигла 159,3 млн руб. а прибыль — 35,5 млн руб. Однако оба направления (финансы и реклама) пока приносят компании лишь 0,6% от общей выручки, которая составила 42,4 млрд руб.