Для каждого стартапа, работающего над своим первым продуктом, альтернативой успеху часто становится нехватка средств и закрытие. 30 лет назад производитель чипов Nvidia был на грани полного отсутствия денег — всего через три года после запуска. Историей спасения бизнеса поделился американский Inc.

Nvidia была основана в 1993 году и в том же году привлекла капитал от Sequoia, ведущей венчурной фирмы Кремниевой долины, еще до того как компания разработала продукт. До прихода в Nvidia Хуан работал в другой компании по производству чипов — LSI Logic. Уилфред Корриган, в то время генеральный директор этой корпорации, настоятельно рекомендовал Sequoia инвестировать в Nvidia.

Несмотря на слабый бизнес-план Хуана, рекомендация Корригана оказалась решающей. Однако к 1996 году Nvidia оказалась в ситуации, когда деньги могли закончиться в течение течение месяца. Свои сокращающиеся ресурсы компания потратила на нестандартный 3D-графический чип для производителя видеоигр Sega.

Когда Хуанг понял, что без поддержки извне Nvidia и ее продукт потерпят неудачу, он сообщил Шоичиро Иримаджири, руководителю Sega, с которым работала компания, что не сможет поставить чип по контракту. Он попросил Иримаджири вложить $5 млн, чтобы компания продолжала работать, отмечает Crucible Moments.

Тогда Sega решилась на эту инвестицию. Чтобы не допустить повторения кризисной ситуации, Nvidia применила новый подход к проектированию, сократив сроки разработки до семи месяцев вместо традиционных одного-двух лет.

Nvidia разработала программное обеспечение и приобрела симулятор, на котором тестировала и исправляла ПО до завершения разработки. Хуанг сделал ставку на то, что он называет рынком с нулевым миллиардом долларов, — на нишу, которая стремительно вырастет, когда покупатели увидят ценность продукта.

Его ставка оправдалась. Проект Riva 128 от Nvidia был настолько лучше существующих графических чипов, что у него не было прямых конкурентов, и компания смогла продать миллион устройств в течение четырех месяцев, проложив путь к IPO компании в 1999 году.

Ставка на подобные решения — это палка о двух концах. Плюс таких шагов в том, что в случае успеха основатель становится лидером нового, быстрорастущего рынка с небольшим количеством конкурентов, а то и вовсе без них. Отрицательный момент, — если не удастся выпустить продукт, который клиенты будут стремиться купить, он окажется не у дел.

В 2012 году Хуанг сделал ставку на чипы с искусственным интеллектом, наняв специалистов по этому профилю и наладив с ними партнерские отношения. Также компания расширила на ИИ программное обеспечение, созданное, чтобы помочь разработчикам адаптировать графические процессоры компании для других приложений, кроме видеоигр.

Это доказывает, что великие лидеры думают по-другому. В самые мрачные часы их решимость не ослабевает. И когда они одерживают крупные победы, то не останавливаются на достигнутом.

Как и в случае с Nvidia, в 2001 году существование Amazon было под вопросом. Акции компании упали на 90%, некоторые критики считали, что она обречена и никогда не восстановится. Но основатель компании Джефф Безос круто развернул ситуацию, получив несколько полезных советов от Джима Синегала, основателя конкурирующей розничной сети Costco.