На протяжении десятилетий человечество пытается найти в космосе братьев по разуму. Проекты по поиску внеземного интеллекта (SETI) сканируют небеса, пытаясь уловить малейший искусственный сигнал. Мы отправляли в глубины Вселенной собственные послания, надеясь, что кто-то их услышит. Но что, если мы все это время «кричали» о своем существовании, даже не подозревая об этом?

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Представьте себе, что первое впечатление о человечестве у гипотетической инопланетной цивилизации будет связано не с музыкой Баха или нашими научными открытиями, а с чем-то гораздо более прозаичным. Что, если самый мощный и заметный радиосигнал, исходящий от Земли, генерируется не специально, а является побочным продуктом нашей повседневной деятельности?

Новое исследование, представленное на Национальной астрономической встрече Королевского астрономического общества, предполагает именно такой сценарий. Ученые пришли к выводу, что мы постоянно транслируем в космос мощный и очевидно искусственный сигнал, который может быть обнаружен на огромных расстояниях. И источник этого сигнала — не космические передатчики, а технология, с которой сталкивался почти каждый из нас.

«Маяк» в космосе

Оказывается, главным «маяком» Земли для потенциальных инопланетных наблюдателей являются радарные системы аэропортов. Эти устройства непрерывно сканируют небо в поисках самолетов, и при этом значительная часть их радиоволн уходит в космос. Это не слабый фоновый шум. В мире насчитывается более 40 тыс. аэропортов, и их радары создают совокупный радиосигнал мощностью 2×1015 ватт.

По расчетам исследователей из Манчестерского университета, инопланетная цивилизация, обладающая радиотелескопом, сравнимым по возможностям с нашим телескопом Грин-Бэнк, смогла бы уловить этот сигнал с расстояния до 200 световых лет. В этом радиусе находится более 120 тыс. звезд, вокруг которых есть и потенциально обитаемые планеты.

Ситуация становится еще более интригующей, если рассматривать только военные радары. Их сигналы более сфокусированы и направлены, создавая в космосе очень специфические и уникальные паттерны, похожие на свет маяка. Хотя пиковая мощность этих сигналов составляет лишь 5% от общей, их необычный характер сделал бы их очевидно искусственными для любого наблюдателя. Для сравнения, сигналы от вышек сотовой связи, по предыдущим расчетам, можно обнаружить лишь на расстоянии до 10 световых лет.

Ученые смоделировали, как этот «радарный след» Земли будет выглядеть для наблюдателей у ближайших звезд. Поскольку распределение аэропортов на планете неравномерно, мощность сигнала будет меняться по мере вращения Земли. Это создаст уникальный, периодически изменяющийся профиль, который также будет указывать на его искусственное происхождение.

Это исследование меняет наш взгляд на проблему контакта. Возможно, нам не нужно специально отправлять сигналы, чтобы заявить о себе. Наша собственная технология уже делает это за нас. Как отметил ведущий исследователь Рамиро Каисс Саиде, «цивилизации могут передавать сигналы, даже не желая этого». Наш технологический «радио-след» может быть самым громким заявлением о нашем существовании во Вселенной.