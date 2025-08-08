Редакция медиа для предпринимателей «Инк» завершила тематические недели по туризму дискуссионным вечером в павильоне «Экономика Москвы». Что происходит с внутренним туризмом, куда поедет российский путешественник завтра — и почему он все чаще игнорирует стандартные предложения? Об этом говорили участники панельной дискуссии «Экономика московского туризма. Куда пошлют российского туриста. И куда он поедет сам».

Дискуссия собрала экспертов, которые смотрят на туризм с разных сторон: представители городской власти, частных сервисов, исследовательских проектов и медиа. После обсуждения гостей ждало неформальное общение. Встречу модерировал кретивный директор «Инка» Михаил Конев.

Открыла мероприятие Ольга Нечаева, начальник Управления программно-целевого планирования Комитета по туризму города Москвы.

«Туризм становится стратегическим ресурсом, который усиливает экономическую устойчивость столицы и положительно влияет на развитие ее инфраструктуры. Гости Москвы ежегодно формируют заметное дополнительное потребление товаров и услуг на территории города, что напрямую влияет на увеличение ВРП и доходов города. Каждый рубль, вложенный Москвой в повышение своей туристической привлекательности, приносит в среднем 5 руб. возвратных поступлений в бюджет», — подчеркнула она.

В фокусе обсуждения оказались темы, которые особенно актуальны на фоне ограничений международной мобильности, укрепления рубля и перераспределения турпотоков. Говорили о том, как переосмысляется роль столицы как туристического центра, как меняется поведение путешественника, и почему города и регионы соревнуются за внимание аудитории почти как медиабренды.

Представитель сервиса «Спутник» Игорь Петров рассказал, что в лидерах по посещаемости среди российских агломераций до сих пор остаются два крупнейших города страны.

«То есть, по сути, москвичи наполняют Петербург, вся остальная страна наполняет Москву», — уточнил он.

И повместно, не только в столицах, самым популярным видом экскурсии неизменно считается обзорная поездка на автобусе, добавил Петров.

Амалия Акопова, креативный продюсер и автор подкастов о путешествиях, обратила внимание на недостаточное правовое обоснование действий и определение ответственности веб-агрегаторов и других игроков при подготовке экскурсий. Она отметила, что над изменением закона о туризме, который в многих отношениях морально устарел, уже работает множество специалистов.

«В туризме остается много нерешенных вопросов. Детский туризм развивается слабо, потому что по закону проще и безопаснее детей никуда не возить, а малые туристические города растут медленнее, чем хотелось бы, так как муниципалитеты имеют обязанности, но по факту лишены полномочий. По сути, весь закон требует пересмотра и доработки», — убеждена Акопова.

От директора по развитию партнерских коммуникаций сервиса путешествий «Туту» Натальи Анисимовой участники услышали мнение, что внутренний туризм в России уже сейчас способен удивлять и конкурировать с зарубежными направлениями.

«Мы стараемся ломать стереотип о том, что путешествовать по России дорого, сложно и неинтересно. Всего за пару часов можно оказаться в уникальных местах — от Арктики с северным сиянием и китами до Сенгелеевских гор с тропой сурка. Российский туризм сегодня — это гастрономия от арктической до сибирской кухни, качественная сувенирка и энергия людей, создающих новые проекты. Именно за этой энергией и хочется возвращаться», — поделилась она.

Закрытие тематических недель, объединенных темой туризма, в формате деловой вечеринки позволило собрать профессиональную и медийную аудитории, дать голос разным сторонам индустрии и зафиксировать ключевые вызовы отрасли на ближайшую перспективу.