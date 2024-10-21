Люди, которые думают о старении позитивно, часто живут дольше и здоровее. Хотя опыт старения у всех разный, эксперты все чаще обнаруживают, что позитивный настрой связан с хорошим старением.

Десятилетнее исследование 660 человек, опубликованное в 2002 году, показало, что те, кто положительно относится к старению, живут на 7,5 лет дольше, чем те, кто относится к этому негативно. С тех пор исследования показали, что позитивный настрой по отношению к старению связан с более низким кровяным давлением, в целом более продолжительной и здоровой жизнью и сниженным риском развития деменции.

Другие исследования также показывают, что люди с более позитивным восприятием старения с большей вероятностью принимают профилактические меры по охране здоровья, например занимаются спортом, что может помочь им жить дольше. Люди не могут остановить ход времени, но этого не нужно бояться. Вот несколько способов изменить свое мышление:

обратить внимание, откуда берутся представления о возрасте,

найти стареющие образы для подражания,

не путать навязанный позитив с оптимизмом,

бросать вызов существующим страхам старения,

не пренебрегать преимуществами.

Негативные стереотипы о старении есть везде. Принятие негативных убеждений о старении может повлиять на восприятие этого процесса — и на здоровье, говорит Бекка Леви, профессор эпидемиологии в Йельском университете и автор книги «Нарушение возрастного кода: как ваши возрастные убеждения определяют, как долго и хорошо вы живете».

Например, исследование 2009 года показало, что люди в возрасте 30 лет с негативными стереотипами о старении были значительно более склонны к сердечным приступам или инсультам в позднем возрасте, чем те, у кого были позитивные стереотипы.

По словам Леви, чтобы изменить свои негативные убеждения о возрасте, нужно больше осознать их. Она советует попробовать неделю «ведения журнала убеждений о возрасте», в котором человек будет записывать каждое изображение пожилого человека — будь то в фильме, в социальных сетях или в разговоре.

Затем человек должен определить, было ли изображение негативным или позитивным, и можно ли было иначе представить человека на изображении. Простое определение источников представлений о старении может помочь дистанцироваться от негативных идей.

«Люди могут укреплять свои позитивные убеждения о старости в любом возрасте», — сказала Леви. В одном исследовании 2014 года 100 человек, средний возраст 81 год, под влиянием позитивных образов старения показали улучшение как восприятия старения, так и физических функций.

«Если вы ассоциируете старение только с потерей или ограничением, вы не получаете полной картины, что значит стареть», — сказала Регина Кепп, психолог, специализирующаяся на старении. Вместо этого она посоветовала переключить свое внимание — оглянуться вокруг на образцы для подражания и посмотрите, кто стареет хорошо».

«Это не обязательно должен быть человек, которому 90 лет и он прыгает с трамплина, — сказал доктор Кепп. — Это может быть тот, кто посещает занятия по йоге каждую неделю или работает волонтером ради какой-то цели».

Доктор Леви рекомендует назвать пять человек старшего возраста, которые совершили что-то впечатляющее, или тех, кто обладают качеством, восхищающим человека, который боится старости, — будь то поздняя влюбленность, преданность делу помощи другим или приверженность физической форме.

Исследования показывают, что оптимистичные женщины с большей вероятностью проживут более 90 лет, чем менее оптимистичные, независимо от расы или этнической принадлежности. Но думать о старении более позитивно не означает прикрывать реальные проблемы радостными мыслями — или использовать фразы вроде «Ты не постарела!» в качестве комплимента.

«Банальные фразы не работают — мы их уже слышали, они лишены смысла, — говорит 74-летняя Мелинда Джинн, психолог, специализирующаяся на проблемах старения. — Вместо этого постарайтесь смотреть на честную реальность с оптимизмом. Если вы чувствуете себя подавленным из-за того, что ваша игра в теннис в 70 лет не так сильна, как когда-то, напомните себе, что вы не можете играть в теннис так, как в 50, и можете делать это только 10 минут. Но все еще можете играть».

Как советует доктор Кепп, чтобы относиться к старению более позитивно, нужно проанализировать, что именно беспокоит в связи с этим процессом, а затем подумать, насколько эти опасения на самом деле тревожны.

Например, у доктора Кепп, 47 лет, были проблемы с левым бедром. «Я бы сказала, что я старая, потому что чувствую себя жесткой и скрипучей, — сказала она. — Но потом я думаю: ну, мое правое бедро не жесткое и не скрипучее, и оно того же возраста».

«Дело в том, что старение может способствовать возникновению боли в бедре, — сказала она. — Но мы путаем возраст и инвалидность, и я думаю, что это пугает людей».

Также стоит сосредоточиться на том, что человек приобретает. Исследования показали, что эмоциональное благополучие обычно улучшается с возрастом, а некоторые аспекты познания, такие как разрешение конфликтов , часто улучшаются в пожилом возрасте.

«Со временем мы, вероятно, разовьем больше устойчивости, — сказала доктор Кепп. — Успешное старение не означает, что вы не заболеете, не столкнетесь с потерей или не будете нуждаться в уходе в какой-то момент, сказала она. И никто не говорил, что изменить любой образ мышления легко. Но если вы сможете, это позволит вам более четко увидеть себя как человека с жизненным опытом и мудростью по мере того, как вы стареете».