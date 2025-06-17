«Яндекс Маркет» объявил о начале приема заявок от локальных производителей для участия в масштабном фестивале «Маркет Маркета». В мероприятии смогут принять участие бренды из четырех городов России: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга.
К участию приглашаются молодые бренды (не старше 3 лет), специализирующиеся на товарах для дома и дачи. Основные требования к компаниям:
Прием заявок продлится до 6 июля. Итоги отбора будут объявлены 14 июля. Для получения специальных условий участникам необходимо подключиться к маркетплейсу до 18 июля.