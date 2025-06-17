«Яндекс Маркет» объявил о начале приема заявок от локальных производителей для участия в масштабном фестивале «Маркет Маркета». В мероприятии смогут принять участие бренды из четырех городов России: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга.

Фото: Freepik

К участию приглашаются молодые бренды (не старше 3 лет), специализирующиеся на товарах для дома и дачи. Основные требования к компаниям:

наличие собственного производства (не перепродажа);

минимум 10 уникальных товарных позиций (и не менее 100 товаров, которые бренд сможет представить на «Маркете Маркета»;

официальная регистрация деятельности;

маркировка «Честный знак» (для соответствующих категорий товаров).

Прием заявок продлится до 6 июля. Итоги отбора будут объявлены 14 июля. Для получения специальных условий участникам необходимо подключиться к маркетплейсу до 18 июля.



