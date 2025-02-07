Эксперт-маркетолог с 10-летним опытом, который реализовал рр15 бизнесов с нуля, Никита Баранов внедряет технологии для автономных продаж и может превратить увлечение в стабильный доход. Он поделился с редакцией «Инк.» пятью шагами, как это сделать. Не ждите «удобного момента». Ваш бизнес начнется в тот день, когда вы решите, что ваше хобби достойно оплаты.

Многие люди уверены, что хобби — это просто способ убить время. «Представьте: вы печете торты, вяжете свитера или фотографируете закаты. А через год ваши друзья пишут, хочу так же, а выручка превышает зарплату в офисе, — говорит Баранов. — Это реальность для тех, кто знает правила игры».

Эксперт рассказал, почему 97% людей так и не делают шаг от хобби к бизнесу. По его словам, они жалеют время на «несерьезное дело» и не верят, что их навыки могут стоить денег, а также путают творчество с системой. «Но есть и хорошие новости: превратить увлечение в бизнес можно без стартового капитала. Главное — стратегия», — утверждает он.

Шаг 1. Найти «боль» аудитории

Люди платят не за творчество, а за решение своей проблемы. Если человек шьет игрушки, его целевой аудиторией могут стать мамы, которые ищут экологичные альтернативы пластиковым игрушкам. Пишет стихи — корпорации, которые покупают тексты для рекламы.

Баранов советует задать в соцсетях вопрос: «Что вас бесит в вашей нише?» По его словам, проанализированные отзывы станут основой уникального предложения.

Он приводит пример: Катя, юрист из Москвы, вязала шарфы «от скуки». После опроса выяснила: люди готовы платить за персонализированные наборы для медитации (шарф + аудио-гид). Через четыре месяца ее оборот — 300 тыс. руб. в месяц.

Шаг 2. Создать уникальное торговое предложение

Эксперт утверждает, что это не «качество и доступность», а конкретика, от которой невозможно отказаться. «Я помогаю целевой аудитории достичь результата через ваш продукт, даже если у них есть страх», — говорит Баранов.

Примеры:

«Помогаю мамам в декрете зарабатывать 50 тыс. руб. в месяц на вязании, даже если вы никогда не продавали свои работы».

«Учу фотографов-любителей делать снимки уровня Vogue за 3 часа, без дорогой техники».

«Ошибка новичков: попытка угодить всем. Ваша цель — фанаты, а не случайные зрители», — отмечает эксперт.

Шаг 3. Построить систему

По словам Баранова, 90% провалов происходят из-за отсутствия структуры. Он советует начинать с минимального продукта: продавать через соцсети по цене вдвое ниже рыночной, чтобы собрать отзывы. Он также рекомендует добавить доказательства (фото «до/после», видео-отзывы клиентов) и автоматизировать процессы: чат-бот для заказов, шаблоны ответов.

Баранов приводит пример: Андрей, автослесарь-любитель, начал с ремонта велосипедов соседей. Через три месяца запустил Telegram-канал «Ремонт за пять минут», после начал партнерство с магазином запчастей и вышел на доход 120 тыс. руб. в месяц.

Шаг 4. Запустить поток клиентов

Хобби-бизнес рушится, когда заказы зависят от вашего времени, считает Баранов. Он советует выкладывать образовательный пост раз в неделю (например, «Как выбрать пряжу для идеального свитера»). Он также рекомендует использовать фразу: «Хотите так же? Я научу вас бесплатно. Подпишитесь — и получите PDF-гайд». Это, по его словам, необходимо для сбора базы email, на который после первого заказа нужно отправить персональное предложение («Для вас — скидка 20%»).

Шаг 5. Масштабировать без потери сути

«Когда поток клиентов станет стабильным, добавьте онлайн-курсы, партнерские программы или физические товары. Но оставьте 20% времени на творчество — это сохранит страсть, — советует Баранов. — Если не вы, то кто? Каждый день тысячи людей ищут именно ваш продукт. Успех — это готовность действовать, когда другие сомневаются».

Эксперт отмечает: необходимо помнить, что хобби-бизнес — это марафон. Первые три месяца человек может получать лишь 5–10 тыс. руб. в месяц, но при грамотной стратегии через год эти цифры вырастут в 10 раз. «Главное — не останавливаться», — мотивирует Баранов.

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