Праздники могут стать испытанием даже для самых дисциплинированных людей, но эксперты советуют наслаждаться лакомствами в меру и без чувства вины. По данным опроса, почти 40% американцев беспокоятся о переедании во время праздников, но эксперты утверждают, что умеренность и осознанность побеждают чувство вины.

Такие ошибочные стратегии, как пропуск приемов пищи или детокс-очистка, часто дают обратный эффект, приводя к перееданию или потенциальному вреду, предупреждают медики. Последовательность, гибкость и профессиональное руководство прокладывают путь к устойчивым здоровым привычкам.

Для тех, кто стремится придерживаться здорового образа жизни, сезон праздников может оказаться непосильной задачей. Новогодние деликатесы грозят свести на нет достигнутый за несколько месяцев прогресс. Однако диетологи подчеркивают, что трапеза с любимыми праздничными блюдами не должна вызывать чувство вины.

«Праздники бывают раз в году, и можно побаловать себя несколькими традиционными блюдами и любимыми рецептами, в которых может быть немного лишнего сахара или жира. Это не повлияет на ваше здоровье и не нарушит ваши полезные привычки, — говорит Сара Риэм, дипломированный диетолог из Центра улучшения здоровья Орландо. — На самом деле, в праздничные дни я вижу у своих пациентов гораздо больше беспокойства по поводу набора веса, чем его реального увеличения».

В опросе также подчеркивается, что многие люди прибегают к ошибочным стратегиям, чтобы избежать набора веса за праздники, что часто приводит к ненужному стрессу. Например, 25% участников опроса считают, что пропуск приема пищи перед праздничным мероприятием поможет сэкономить калории. По словам Риэм, такой подход часто дает обратный эффект, приводя к перееданию впоследствии.

«Намного проще принимать более здоровые решения, когда мы не голодны. Легкий прием пищи перед вечеринкой, включающий такие питательные вещества, как белок и клетчатка, поможет вам чувствовать себя более сытым и осознанно выбирать то, что вы едите», — говорит Риэм.

Порцию того особенного блюда, которое человек с нетерпением ждал, необходимо просто сбалансировать питательными вариантами, например, овощным или фруктовым салатом, советует эксперт.

Еще одно распространенное заблуждение — необходимость «детоксикации» или «очищения» организма после употребления нездоровой пищи. По данным опроса, 33% респондентов считают, что это необходимо сделать, когда праздники заканчиваются. Риэм говорит, что такая тактика не только неэффективна, но и может быть потенциально вредной.

«Мы не можем по-настоящему очистить организм от так называемых «токсинов», которые мы получаем с пищей. Печень и почки и так прекрасно справляются с выведением токсинов из организма, и им не нужна наша помощь в виде соков и других разрекламированных добавок», — говорит диетолог.

Более того, детокс обычно требуют экстремальных диет, которые приводят к значительному дефициту калорий и могут вызвать опасное снижение уровня сахара в крови, предупреждает эксперт. Риэм уточняет, что искусственное очищение организма с может также нарушить здоровый микробиом кишечника. Вместо этого она рекомендует обратиться за помощью к дипломированному диетологу, чтобы составить план, который поможет пережить праздничный сезон и спланировать рацион в дальнейшем.

«В море непроверенной информации, ошибочных советов и псевдонауки сертифицированные диетологи станут для вас источником информации о питании, основанной на фактах», — говорит Риэм.

Сама эксперт работает с пациентами в Центре улучшения здоровья Орландо, который предлагает шестинедельную программу по изменению образа жизни. Эти рекомендации помогли Джошуа Уокеру больше узнать о своем здоровье и о том, как его организм реагирует на определенные продукты. Теперь мужчина прилагает много усилий, чтобы вести здоровый образ жизни, и тщательно следит за своим питанием и физическими упражнениями. Он также узнал, что некоторые продукты, которые он считал здоровыми, начали приводить к не самым приятным последствиям.

«Я ел тонны углеводов и фруктов, а они превращаются в сахар в организме, — говорит Уокер. — Когда в начале программы я прошел обследование, я был шокирован, узнав, что уровень сахара в моей крови приближается к преддиабетическому».

Риэм помогла ему внести небольшие коррективы, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови, и сейчас, когда приближается сезон отпусков, мужчина уверен, что его здоровье не пострадает, даже если он отклонится от своего обычного плана.

«Ни одна диета или здоровая привычка не будет успешной в долгосрочной перспективе без некоторой гибкости, — отмечает Риэм. — Последовательность — это действительно главное, когда речь идет о здоровом образе жизни. Так же как один здоровый прием пищи не приведет к значительным изменениям в показателях здоровья или лабораторных показателях, так и один нездоровый прием пищи также не приведет к значительным изменениям».

Но придерживаться здорового питания необходимо не только во время праздничных каникул. Существует множество рекомендаций оптимальных диет для здоровья, но есть и конкретный способ, который при соблюдении диеты помогает оставаться счастливым. Эксперт по счастью Артур С. Брукс поделился главным секретом, как питаться полезно и получать удовольствие.