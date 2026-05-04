Понятие «международного события» в России в последние годы стало менее очевидным, поэтому его все чаще пытаются формализовать. По версии «Полилога» и «Мастерской новых медиа», мероприятие можно считать международным, если в нем есть хотя бы два из пяти признаков: иностранные участники или спикеры, зарубежное медийное освещение, глобальная повестка, партнеры из других стран или проведение за пределами России.

Исследователи в рамках «Мастерской управления событиями» изучили мнение более 100 специалистов ивент-индустрии в России. Результаты аналитики меняют сам подход к событиям: «международность» перестает быть только статусом и масштабом мероприятия, а становится управляемой моделью. Бизнес может собирать ее из отдельных элементов — например, усиливая партнерства или выходя в зарубежные медиа.

Практика показывает, что рынок уже движется в эту сторону. Основным партнером России в организации международных событий стал Китай (38%), далее идут Индия (16%), Белоруссия (13,5%), КНДР (11%) и Казахстан (8%). Это означает, что «международность» сегодня — это не про западные рынки, а про новую географию деловых связей.

Если ориентироваться на ожидания рынка, спрос на такие события будет расти, поскольку почти все участники индустрии прогнозируют увеличение их числа. Причина проста — в условиях ограничения каналов онлайн-коммуникации именно офлайн-встречи становятся способом договариваться.

«События — наиболее эффективный способ упаковки сигнала в условиях постоянного информационного шума», — отмечает заместитель гендиректора КГ «Полилог» Никита Сетов.

По его словам, важнее не масштаб, а содержательность и понятная логика коммуникации вокруг события.

Мероприятие будет восприниматься как международное, если оно отвечает ожиданиям аудитории. Иностранные участники приходят за культурной самобытностью (38%), возможностью делового сотрудничества (28%) и содержательной повесткой (19%).

Рынок уже частично интернационализирован, ведь почти половина организаторов регулярно привлекает иностранную аудиторию, еще треть — эпизодически. То есть для многих компаний это уже не эксперимент, а рабочая практика.

С экономической точки зрения такие события особенно интересны. По данным агентства «Корпорэйт Трэвел», международные мероприятия составляют лишь 2,5–3% по количеству, но дают до 8–10% оборота рынка.

Это объясняется тем, что вокруг них формируется целая экосистема расходов — от логистики до продакшна. В результате одно событие может генерировать выручку сразу для нескольких отраслей.

«Такие площадки позволяют через живое общение “прикоснуться” к достижениям», — отмечает Юлия Аблец, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы».

Она поясняет, что в отличие от онлайн-коммуникаций они быстрее формируют доверие и приводят к конкретным договоренностям.

Отдельно стоит учитывать регулирование: в публичных коммуникациях действует требование использовать русский язык как основной (закон о русификации), поэтому даже международные события должны адаптировать нейминг, программу и материалы под эти нормы.

Чек-лист по организации международного мероприятия в 2026 году для бизнеса

Добавлять международные элементы по принципу конструктора: партнеры, спикеры, медиа;

Использовать события как площадку для переговоров и сделок, а не только для продвижения;

Фокусироваться на рынках Азии и СНГ как ключевых источниках партнерств;

Учитывать требования к русскому языку и адаптировать коммуникации под смешанную аудиторию.

