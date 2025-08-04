Видеоконтент — уже не просто дополнение к маркетингу, а самостоятельный канал продаж. Особенно в индустрии гостеприимства. Пока одни отели по привычке публикуют профессиональные съемки завтраков с высоты дрона, другие запускают Reels и TikTok с живыми людьми, реальным закулисьем и самоиронией и выигрывают.

Источник: сайт Hilton Hotels

Сегодня гость все чаще выбирает отель не по цене, а по ощущению. И короткие видео с участием сотрудников стали идеальным способом передать это ощущение — визуально, быстро и эмоционально.

Персонал — как лицо бренда

Ключевая тенденция последних лет: отели все чаще делают ставку не на декорации, а на людей. Персонал становится частью контента — и главным источником доверия.

Это не случайно, согласно исследованию Sprout Social, 70% пользователей доверяют бренду больше, если тот демонстрирует «настоящие лица» — своих сотрудников и гостей, а не исключительно отредактированные рекламные видео.

В коротких роликах TikTok и Reels — именно тот тип контента, который вызывает ощущение искренности: как будто вы уже заглянули за стойку ресепшена или прошли по коридорам.

Это создает уникальный эмоциональный контакт и формирует у аудитории лояльность задолго до бронирования.

Пример: Hilton — юмор, вирусность и рекордный охват

Яркий кейс — TikTok-аккаунт Hilton Hotels (@hilton). Вместо стандартных промо-роликов бренд делает ставку на юмористический контент с элементами скетчей и лайфстайла. Ролики, где обыгрываются типичные ситуации гостей, внутренняя «отельная кухня» или ироничные «инструкции» по выживанию в отпуске, регулярно набирают тысячи просмотров.

Результат? Просмотры, высокое вовлечение, рост упоминаний бренда в социальных сетях и — главное — узнаваемость среди молодой аудитории.

Hilton не боится быть «на одной волне» со своей аудиторией. В их TikTok — нет напряженного лоска, есть стиль, ирония и ощущение, что бренд понимает своего клиента.

Почему этот подход работает?

Во-первых, вовлеченность. У видео с «настоящими» сотрудниками — в 3–5 раз выше уровень вовлечения по сравнению с классическим контентом (данные Hootsuite, 2023).

Во-вторых, бронирования. По данным Expedia Group, 65% пользователей Gen Z принимают решение о бронировании на основе контента из соцсетей.

В-третьих, лояльность. Пользователи чувствуют большее доверие, когда бренд «показывает лицо» — особенно, если это не актеры, а реальный персонал.

А если хочется применить?

Снимайте настоящее. Не бойтесь показать закулисье: команду, ошибки, смешные ситуации — это сближает.

Делайте ставку на людей. Дайте голос вашим сотрудникам: пусть горничная расскажет про свои ритуалы, а бариста — про утренний кофе.

Работайте с форматами. Участвуйте в трендах, добавляйте подписи, звук, ритм.

И не бойтесь иронии — это не про несерьезность, это про близость.

Поколение новых путешественников ищет не только комфорт, но и контакт, они ценят не глянец, а энергию, живость, правду. И пока одни бренды все еще полируют баннеры, другие набирают просмотры, бронирования — и доверие.

Отель, который умеет говорить с экрана телефона, сегодня продает больше, чем тот, у которого просто красивая верстка сайта.