Соучредитель и генеральный директор Rent the Runway Дженнифер Хайман, возглавляющая модную компанию с момента ее основания, разработала эффективный способ отвлечься от рабочих задач. Он состоит из трех шагов.

По словам Хайман, как только она покидает офис компании, она включает музыку, а как только возвращается домой, снимает рабочую одежду. «Я как можно скорее переодеваюсь, — говорит Хайман. — Я захожу домой, сбрасываю одежду и через 20 секунд уже в пижаме». Затем она убирает телефон в другую комнату и играет со своими тремя детьми.

По словам эксперта, это отличный способ для тех, кто занимает ответственные посты. Согласно многочисленным исследованиям, музыка в любых проявлениях способствует выработке гормонов счастья — дофамина и серотонина.

Исследования показывают, что одежда может влиять на то, как человек думает и чувствует. Таким образом переодевание в пижаму может помочь «почувствовать себя дома».

Исследования также выявили, что ментальное отключение, то есть прогулки на свежем воздухе, занятия хобби или просто отдых, приносят пользу как в личном, так и в профессиональном плане. Это также может избавить от выгорания и повысить креативность и производительность, когда он вернется на работу.

Некоторые руководители, такие как генеральный директор Glassdoor Кристиан Сазерленд-Вонг, для поддержания баланса между работой и личной жизнью устанавливают жесткие границы.

Он не отвечает на электронные письма или рабочие звонки, когда проводит время со своими детьми. Если вопрос срочный, он идет в свой домашний офис, чтобы ответить, вместо того, чтобы просить своих детей подождать, пока он решит проблему по телефону.

«Независимо от того, являетесь ли вы генеральным директором или упаковываете коробки на складе, вы все равно проводите огромное количество времени вдали от своей семьи, друзей и увлечений», — говорит Хайман.

По ее словам, следует помнить о балансе между рабочей и личной жизнью. Это может означать планирование ранних утренних или поздних ночных рейсов, чтобы максимизировать время, которое она физически проводит со своими детьми.

«Каждый из нас должен осознанно подходить к оптимизации этого времени, — говорит она, — и делать так, чтобы оно приносило нам удовлетворение и помогало создавать новые воспоминания», — заключает Хайман.

Частые мысли о списке дел во время семейного ужина, проверка рабочей электронной почты до утренней чашки кофе и отказ от встреч с друзьями говорят о повышенной эмоциональной привязанности к работе. Это может обернуться большими проблемами, чем кажется на первый взгляд.