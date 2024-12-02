Не всегда релевантный опыт является определяющим критерием при трудоустройстве. Так считает основатель и генеральный директор компании Rising Team, а также бывший топ-менеджер Google Дженнифер Дульски. За свою многолетнюю карьеру она приняла на работу, «вероятно, тысячи людей» и поделилась своим опытом с CNBC.

В компании Rising Team ни в одной из должностных инструкций нет словосочетания «X лет опыта» в определенном направлении. Как отмечает Дульски, такая стратегия вполне рабочая. стратегия работает. Исходя из ее практики, принятые на работу сотрудники, не занимающие ранее такую должность, лишь в 5% случаев не справились с поставленными задачами.

Дульски считает, что не стоит сужать поиск до только тех, кто уже имел опыт работы в определенной сфере — иначе можно упустить таланты. Многие люди, которое впервые хотят устроиться на новую должность, могут не подать заявку, даже если они идеально подходят на эту роль.

Тем не менее бизнесвумен не нанимает людей, которые вообще не делали ничего, связанного с необходимой ролью. «Им все же нужно делать что-то похожее. Просто их опыт не должен быть копией той должности, на которую они нанимаются», — объяснила она.

Совсем недавно в Rising Team открылась вакансия начальника штаба. Среди приоритетов Дульски было то, что кандидат должен уметь управлять крупными проектами, вникать в многочисленные детали и выстраивать прочные отношения как с внутренними, так и с внешними заинтересованными сторонами.

«Некоторые соискатели уже добивались таких результатов в качестве руководителя аппарата. Другие показали, что справлялись с этими задачами в качестве менеджера по продуктам или проектам, или даже в более отдаленных профессиях, таких как кинопроизводство», — говорит она.

Если человек хочет оставить отклик на роль, которая не совсем совпадает с тем, чем он занимался раньше, Дульски рекомендует приложить больше усилий, чтобы быть замеченным. Так, на роль начальника штаба в Rising Team претендовали 800 кандидатов, и большинство прислали только то, что от них требовалось.

«Однако было много людей, которые прислали видео еще до того, как мы попросили об этом, или сделали креативную презентацию о себе», — отметила эксперт. При этом ни один из этих кандидатов не работал на требуемой должности раньше.

У всех был соответствующий опыт, и все они использовали присланные дополнительные материалы, чтобы объяснить, почему их кандидатура удачна. В невероятно конкурентной среде именно они выделялись. В итоге Дульски наняла человека, который никогда раньше не занимал должность начальника штаба.

«Рынок труда сейчас непростой, и я понимаю, что людям приходится оставлять отклики на множество вакансий, — говорит она. — Однако стоит приложить дополнительные усилия, когда дело касается мест, которые вас больше всего воодушевляют».

Ранее облачная CRM-система для рекрутинга поделилась результатами опроса работодателей, в ходе которого они рассказали, как кандидатам не стоит вести себя на собеседовании. В топ-10 «красных флагов» вошли неопрятный внешний вид, несовпадение устного рассказа с резюме, самопрезентация без подтверждения квалификации, а также молчание и немногословность.