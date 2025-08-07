В эпоху цифровых технологий угроза прослушки телефона — это не сюжет из шпионского фильма, а реальность. Шпионское программное обеспечение (spyware) может быть втихую установлено на ваше устройство. Хотя стопроцентную гарантию может дать только криминалистическая экспертиза, существует несколько неочевидных признаков, которые, по мнению экспертов по кибербезопасности, могут указывать на то, что ваш телефон скомпрометирован.

Paul Hanaoka/Unsplash

1. Аккумулятор и температура ведут себя странно

Это один из самых надежных индикаторов. Если ваш телефон, особенно не очень старый, вдруг начал разряжаться в разы быстрее без видимых причин, это тревожный знак. Шпионские программы постоянно работают в фоновом режиме: записывают звук, отслеживают геолокацию, передают данные. Эта активность требует энергии. Если устройство становится теплым на ощупь, даже когда вы им не пользуетесь, это может означать, что процессор загружен скрытой задачей. Обратите внимание на внезапное и резкое падение производительности батареи.

2. Необъяснимый рост трафика и странные сообщения

Зайдите в настройки телефона и посмотрите статистику использования мобильных данных. Вы видите аномальный всплеск трафика, который вы не можете объяснить просмотром видео или скачиванием файлов? Шпионское ПО постоянно отправляет собранную информацию (записи разговоров, скриншоты, логи сообщений) на удаленный сервер, что требует большого объема данных. Еще один признак — получение странных, бессмысленных SMS с набором случайных символов. Иногда это служебные команды, которые управляющий отправляет на шпионскую программу.

3. Странности во время выключения и перезагрузки

Обратите внимание на то, как ваш телефон выключается. Если процесс занимает аномально много времени, подсветка экрана не гаснет сразу или выключение вообще не удается, это может быть признаком проблемы. Шпионским программам нужно время, чтобы корректно завершить свои процессы и передать данные перед выключением устройства, поэтому они могут мешать стандартной процедуре. Также поводом для беспокойства могут служить самопроизвольные перезагрузки телефона.

Что делать, если вы заметили эти признаки?

Во-первых, не паникуйте. Обновите операционную систему и все приложения до последних версий — это часто закрывает уязвимости. Проверьте список установленных приложений на предмет незнакомых вам программ. Установите надежный мобильный антивирус и запустите полную проверку. Если подозрения остаются, самым радикальным и надежным способом является полный сброс телефона до заводских настроек. Это сотрет все данные, но вместе с ними и вредоносное ПО.