Каждый, кто бывал на встрече выпускников, знает: люди стареют с разной скоростью. Свечи на праздничном торте показывают наш хронологический возраст, но не отражают реальное состояние организма. Ученые давно ввели понятие «биологического возраста» — более точного показателя нашего физиологического здоровья и вероятности развития возрастных заболеваний, от проблем с сердцем до болезни Альцгеймера.

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Мы можем примерно угадать возраст человека по морщинам и другим внешним признакам. Но как узнать, сколько «лет» нашему сердцу, почкам или мозгу? Оказывается, наши внутренние органы тоже стареют с разной скоростью. И один из них играет решающую роль в том, как долго мы проживем.

Новое исследование ученых из Стэнфордской медицинской школы совершило настоящий прорыв в этой области. Они не только научились определять биологический возраст отдельных органов, но и выяснили, какой из них является главным «хранителем» нашего долголетия. И для этого им не потребовалось сложных и инвазивных процедур.

Ключ к разгадке оказался в обычном анализе крови. Ученые разработали уникальный метод, позволяющий по составу белков в крови определить возраст 11 основных систем организма: мозга, мышц, сердца, легких, артерий, печени, почек, поджелудочной железы, иммунной системы, кишечника и жировой ткани.

В ходе масштабного исследования, охватившего почти 45 тыс. человек в возрасте от 40 до 70 лет, ученые проанализировали уровень почти 3 тыс. различных белков в их крови. На основе этих данных был создан алгоритм, который для каждого человека рассчитывал биологический возраст каждого из 11 органов. Этот показатель сравнивался со средним для людей того же хронологического возраста.

Орган, определяющий старение

Результаты оказались поразительными. Выяснилось, что биологический возраст одного органа играет несоизмеримо большую роль в определении продолжительности жизни, чем все остальные. Этим органом оказался мозг. «Мозг — это страж долголетия», — заявил старший автор исследования, профессор Тони Висс-Корей.

Исследование показало, что люди с «молодым мозгом» — то есть те, у кого белковый профиль мозга соответствовал более молодому возрасту, — с высокой вероятностью проживут дольше. И наоборот, «старый мозг» оказался мощным предиктором повышенного риска смертности, независимо от состояния других органов.

Более того, этот метод позволяет не только предсказывать общую продолжительность жизни, но и прогнозировать риск развития конкретных заболеваний, связанных с тем или иным органом, на 10 лет вперед. Анализ показал, что примерно у трети участников исследования был хотя бы один орган, который старел значительно быстрее нормы.

Это открытие меняет наше представление о процессе старения. Оно больше не выглядит как единый, монолитный процесс, а предстает как совокупность скоростей старения отдельных частей нашего тела. И теперь у нас появился инструмент, чтобы измерить это. Возможность определять «возраст» своих органов с помощью простого анализа крови открывает невероятные перспективы для превентивной медицины и создания персонализированных стратегий по продлению здоровой и долгой жизни.