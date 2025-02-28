В подчинении Владислава Скворцова, топ-менеджера финансовой технологической компании и управляющего активами более чем на 100 млн руб., находится более 50 сотрудников. При этом Скворцов находит время для своего хобби. Эксперт поделился с редакцией «Инк.», как монетизировать свои увлечения.

Изображение: Unsplash, Yucel Moran

По словам Скворцова, когда человек чем-то увлечен, превращение хобби в полноценный бизнес может быть одновременно и вызовом, и возможностью для личностного и профессионального роста. Он знает это по собственному опыту.

Скворцов начинал с того, что занимался любимым делом в свободное время, а позже смог превратить его в источник дохода. Он уверен, что каждый может сделать то же самое, если правильно подойти к делу. «В моем случае, моим хобби было создание авторских изделий для дома и сада — я увлекался резьбой по дереву», — рассказал он.

Сначала это был просто способ расслабиться, создать что-то своими руками. Но со временем он заметил, что его продукция пользуется интересом среди друзей и знакомых. Тогда Скворцов понял, что есть потенциал для превращения этого увлечения в бизнес.

Первым шагом была оценка, насколько продукт может быть востребован на рынке. Он начал с исследования того, что уже существует в этой нише, кто его конкуренты и что он может предложить уникального.

«Я понял, что не хватает именно таких авторских изделий, которые добавляют душевность и тепло в интерьер, — поделился эксперт. — Это было мое конкурентное преимущество». По его словам, что если человек решит перенести свое хобби в сферу бизнеса, важно понять, чем его предложение будет отличаться от существующих на рынке.

«Затем я задумался о том, как правильно организовать производство. Раньше я делал все вручную в небольшом гараже, но с ростом интереса к продукции мне пришлось увеличить масштабы, — сказал Скворцов. — Я инвестировал в инструменты и оборудование, чтобы повысить качество и ускорить процесс».

Этот шаг потребовал вложений, но при этом был оправдан, так как спрос начал расти. Маркетинг и продвижение стали следующим важным этапом. Сначала он использовал только социальные сети для того, чтобы продемонстрировать свои работы.

«Это было ключевым моментом, так как мне удалось собрать лояльную аудиторию, — утверждает он. — Я делал акцент на качестве и уникальности каждой работы, что создавало особую ценность в глазах покупателей. Я также не забывал о том, что важно не только создать продукт, но и рассказать людям о его ценности».

Когда продажи начали расти, Скворцов открыл небольшой онлайн-магазин, где можно было заказать его работы. Он отмечает, что важно было не только продавать, но и поддерживать связь с клиентами, предлагать им новый ассортимент и рассказывать о процессе создания продукции. Поэтому он всегда старался быть внимательным к их отзывам и предложениям, что укрепляло доверие и выстраивало долгосрочные отношения.

«Также не стоит забывать о финансовом планировании. В начале мне пришлось четко просчитывать все расходы на материалы, инструменты, рекламу, а также прогнозировать доходы. Это важно, чтобы избежать лишних трат и понимать, когда бизнес начнет приносить прибыль. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы выйти на стабильный доход, но зато теперь я уверен в своих расчетах и готов к расширению», — говорит он.

Скворцов на своем опыте узнал, что ключевыми факторами успешного превращения хобби в бизнес являются страсть к делу, понимание потребностей рынка и системный подход к организации процессов. Главное, по его словам, верить в свое дело, не бояться экспериментировать и развиваться. Превращение хобби в бизнес — это путь, который требует усилий и терпения, но он абсолютно возможен, если подойти к делу с любовью и умением.

Многие мечтают зарабатывать на своем увлечении, но не все знают, как превратить хобби в стабильный доход. Дима Зенков, режиссер международных проектов и продюсер, сам прошел такой путь. До получения образования он увлекался режиссурой любительски и этот опыт помог ему разработать метод сторителлинг-аудита для бизнеса. Он назвал четыре шага, которые помогают монетизировать хобби.