Нина Конюшева является основательницей компании MiXBS, которая специализируется на аутсорсинге клиентского сервиса. Она ведет предпринимательскую деятельность уже более 12 лет. Эксперт рассказала редакции «Инк.», каких действий стоит придерживаться, чтобы монетизировать хобби.

Не всякое хобби может стать бизнесом, заявляет эксперт. За ее плечами успешный опыт работы на рынках России, США, Великобритании, Германии и ЮАР. По ее словам, для того, чтобы превратить хобби в полноценный заработок, необходимо составить бизнес-план и подойти к нему как к полноценному делу.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо узнать, сколько людей готовы потенциально купить товары и услуги. Спрос можно оценить с помощью открытых исследований. Чтобы их найти, достаточно вбить в поиске запросы типа:

«объем продаж товара (интересующего)»;

«сколько человек в России покупают услугу (интересующую)».

«По большинству категорий в сети есть либо полноценные исследования, либо экспертные статьи, — говорит Конюшева. — Это поможет понять, нужен ли вообще кому-то ваш товар».

Далее необходимо понять, по какой цене люди готовы покупать товар или услугу. Это также можно сделать с помощью открытых исследований и экспертных статей или с помощью исследования цен конкурентов, утверждает она.

Следующим шагом важно понять, сколько товаров или услуг человеку нужно продавать в месяц и в день, чтобы выйти на желаемый доход.

Далее необходимо оценить, сколько товаров и услуг человек готов ежедневно предоставлять. Скорее всего, по словам Конюшевой, ему станет понятно, что для выхода на желаемый доход его сил не хватит, а значит нужно привлекать других специалистов, которых нужно контролировать, обеспечивать материалами, платить зарплату и так далее.

Не менее важным аспектом является понимание того, как снизить затраты на производство. После этого необходимо оценить, где продавать товары и услуги и сколько нужно выделять бюджета на рекламу. «Блок с рекламой лучше просчитать с маркетологом», — рекомендует эксперт.

Конюшева утверждает, что приступать к тому, чтобы трансформировать хобби в бизнес можно только после того, как составлена финансовая модель. По ее словам, это необходимо для того, чтобы оценить все расходы и доходы.

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