Согласно исследованию, основанному на данных национального мониторинга здоровья, повышение физической активности может увеличить продолжительность жизни человека на 11 лет. Ежедневная ходьба примерно по 2,5 часа также может значительно снизить риск хронических заболеваний.

Исследование подчеркивает необходимость разработки стратегий общественного здравоохранения, направленных на создание среды, способствующей активному образу жизни. Если бы каждый американец старше 40 лет был так же физически активен, как 25% населения, он мог бы прожить на 5 лет дольше.

Известно, что малоподвижность повышает риск таких заболеваний, как сердечно-сосудистые патологии и инсульт, а также увеличивает риски преждевременной смерти. При этом конкретное ее влияние на продолжительность жизни у американцев старше 40 лет до конца не изучено. Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи разработали прогностическую модель, оценивающую, как различные уровни повышения физической активности могут повлиять на продолжительность жизни.

Данные для исследования получили с помощью трекеров активности в ходе Национального исследования здоровья и питания США 2003-2006 годов, в котором приняли участие люди старше 40 лет. Также для анализа были взяты данные переписи населения США за 2019 год и сведения о смертности за 2017 год Национального центра медицинской статистики.

Физическая активность наиболее продуктивных 25% американцев была эквивалентна 160 минутам ходьбы в нормальном темпе со скоростью 4,8 км/ч каждый день. Исходя из этого, исследователи подсчитали, что если бы все люди в этой возрастной категории выполняли такую норму активности каждый день, то средняя продолжительность их жизни увеличилась бы примерно на пять лет. Это позволило бы увеличить ожидаемую продолжительность жизни при рождении с 78,6 до почти 84 лет.

При этом если взять максимальный зафиксированный уровень активности, то продолжительность жизни населения увеличилась бы на целых 11 лет. В таком случае наименее активной четверти испытуемых пришлось бы ежедневно тратить дополнительно 111 минут на ходьбу. Но именно в этой категории наблюдался наибольший прирост продолжительности жизни за каждый час пеших прогулок.

Для них каждый дополнительный час мог бы увеличить продолжительность жизни на 376 минут — примерно шесть часов. В среднем, для всех категорий испытуемых, каждый дополнительный час ходьбы увеличивал продолжительность жизни на 169 минут.

В основу исследования лег метод наблюдения, который не позволяет установить причину и следствие, поэтому ученые признают наличие различных погрешностей в своих выводах. Например, использованная ими прогностическая модель могла недооценить или переоценить пользу физической активности для американцев.

Тем не менее исследователи считают, что увеличение финансирования в пользу продвижения программ активного образа жизни и создание соответствующей среды могут повлечь значительное увеличение продолжительности жизни американцев на коллективном и индивидуальном уровнях. Однако ученые признают, что повышение физической активности на уровне всего населения — сложная задача, требующая общесистемного подхода.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что физическая активность приносит значительно большую пользу для здоровья, чем считалось ранее, — пишут авторы. — Перспективными подходами на популяционном уровне могут стать инфраструктурные меры, поощряющие использование активного транспорта, создание пешеходных зон, а также зеленые насаждения».

Ранее исследование показало, как занятия физическими упражнениями влияют на память и мышление. Его результаты подчеркнули важную роль нервных сигналов в установлении связи между мышцами и мозгом. С возрастом или в результате травм, когда мышцы теряют свои нервные связи, их способность выделять поддерживающие мозг молекулы снижается.