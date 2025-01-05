Эми Брунелл, профессор психологии в Университете штата Огайо, утверждает, что иметь дело с нарциссами в личной жизни может быть непросто. Она советует выявлять нарциссические черты на ранних стадиях отношений и избегать таких людей. И хотя вначале они могут казаться обаятельными, существуют тревожные сигналы, которые не стоит игнорировать.

В недавно вышедшей статье Эми Брунелл говорит, что ученые выяснили, как лучше понимать и взаимодействовать с нарциссами в личной жизни и на работе. Хотя существуют разные виды нарциссизма, все они имеют некоторые общие черты, такие как чувство правоты, эгоизм и недостаток эмпатии.

Один из самых известных типов — это грандиозный нарциссизм, который проявляется в высоком мнении о себе, общительности, высокомерии и стремлении к доминированию. Люди с таким типом нарциссизма могут изначально производить сильное впечатление на окружающих.

Брунелл отмечает: «Когда я встречаю кого-то очень харизматичного и общительного, я начинаю настораживаться. Есть, конечно, обаятельные и приятные люди, которые не являются нарциссами, но, основываясь на моих наблюдениях, я считаю разумным быть бдительным, чтобы защитить себя».

Признаки нарциссизма могут проявляться уже на первых этапах общения. Это могут быть отсутствие сочувствия, потребность в постоянном внимании и восхищении, использование других для собственных целей и ожидание особого отношения без взаимности.

Одним из важных сигналов, на который стоит обратить внимание, является так называемая «бомбардировка любовью». Она проявляется в виде лести, подарков и чрезмерного внимания на начальных этапах отношений. Хотя это может казаться прекрасным в самом начале, со временем такой подход не сохраняется. Эта манипулятивная техника применяется нарциссами для контроля над своими романтическими партнерами.

Для тех, кто находится в длительных отношениях с нарциссами, недавние исследования могут дать некоторую надежду. Одно из них показало, что когда людей просят взглянуть на ситуацию с чужой точки зрения, их эмпатия возрастает. В другом исследовании выяснилось, что воспоминания о моментах проявления заботы или любви к другим могут снизить уровень нарциссизма у таких людей с течением времени.

«Эти исследования и аналогичные им дают обнадеживающие результаты и показывают, что нарциссы способны к изменениям в лучшую сторону, — сказала Брунелл. — Однако на данный момент неясно, как долго могут сохраняться эти положительные изменения и как они будут проявляться вне условий эксперимента. Эти данные подают надежду, но нам еще предстоит выяснить, будут ли эти методы эффективны в реальной жизни».

Нарциссы также могут встретиться на рабочем месте, что может привести к различным проблемам, особенно если они занимают руководящие должности. Начальники-нарциссы часто проявляют агрессивные черты, запугивают подчиненных, присваивают себе их достижения.

Лидеры-нарциссы часто достигают успеха благодаря своему обаянию и напористости в реализации задач. Даже если они надоедают в одной компании, их достижения могут помочь им найти работу в другой. Однако другие сотрудники могут установить четкие границы в отношениях с такими лидерами.

«Если у вас назначена встреча, приходите, получайте необходимую информацию и сразу же уходите. Фокусируйтесь на том, что вам нужно, и старайтесь избегать ненужного общения, — советует эксперт. — Как и в личной жизни, иногда лучшим вариантом является просто уйти: можно перевестись в другой отдел или уволиться, если это возможно». Несмотря на то, что исследованию нарциссизма посвящено много работ, Брунелл подчеркнула, что информации о том, как справляться с такими людьми, все еще недостаточно.

Ранее исследование, представило новый инструмент, предназначенный для измерения уровня газлайтинга в романтических отношениях. Опросник Gaslighting Relationship Exposure Inventory (GREI) состоит из 11 пунктов и оказался надежным и валидным инструментом для мужчин и женщин в двух разных культурных выборках — в Израиле и США. В исследовании также подчеркивается, что подверженность газлайтингу тесно связана с психологическим насилием и может способствовать возникновению проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия, а также негативно влиять на качество отношений.