Когда Сэма Уолтона спрашивали, зачем миллиардеру ездить на ржавом пикапе 1979 года, он отвечал: «Это говорит людям, что я такой же, как они». Эта философия легла в основу Walmart — сети, которая перевернула американскую розницу.

Сэм Уолтон

Уолтон родился в простой семье и с юности стремился к предпринимательству. В 1940 году он окончил Университет Миссури, где изучал бизнес, после чего устроился продавцом в компанию J.C. Penney — за $75 в месяц, но карьеру прервала Вторая мировая. После войны он демобилизовался и с финансовой помощью тестя выкупил магазин по франшизе Ben Franklin в арканзасском Ньюпорте.

Управляя магазином, Уолтон быстро понял: будущее — за дискаунт-форматом, он буквально заболел идеей скидок и видел в низких ценах основной рычаг роста. За три года ему удалось увеличить оборот магазина почти в три раза — с $80 тыс. до $225 тыс., но успех вышел боком: владелец недвижимости отказался продлевать аренду и передал помещение своему сыну.

Это стало поворотной точкой: Уолтон понял, что больше не хочет зависеть от чужих решений. Он продолжил работать по франшизе Ben Franklin, но получил разрешение открыть магазин под своим брендом — так в Бентонвилле появился Walton’s 5–10. С 1951 по 1962 год он построил сеть из 14 магазинов в небольших городках по всей округе.

А затем — перезапуск: в 1962 году Уолтон открыл первый Walmart, положив начало масштабной сети, которая перевернула американскую розницу. Он сознательно игнорировал большие города — вместо этого открывал магазины в небольших населенных пунктах, где у людей не было выбора.

Уолтон с самого начала выстроил три принципа, на которых держалась вся сеть:

Минимальные цены. Покупатели точно знали, что дешевле, чем в Walmart, не найти.

Жесткая логистика. Уолтон первым среди ритейлеров автоматизировал поставки, отказался от посредников и управлял цепочками через свои склады и фуры.

Культура экономии. Он сам летал по точкам на небольшом частном самолете, заставлял топ-менеджеров бронировать эконом, а на совещаниях носил бейсболку Walmart вместо дорогих костюмов.

Он верил, что успех — в масштабе, дисциплине и уважении к покупателю. Уолтон лично выбирал, где открывать магазины — чаще всего на окраинах, где аренда и земля стоили в разы дешевле. Он проверял ценники, общался с продавцами и часто выходил в зал сам.

Когда в 1985 году он стал самым богатым человеком США, но Уолтон продолжал ездить на старом пикапе 1979 года, объясняя это просто: «Я не хочу терять связь с людьми. Если я начну жить иначе, я начну мыслить иначе, а тогда Walmart перестанет быть тем, чем он стал».

К началу 90-х Walmart обогнал всех конкурентов в США, сегодня это — крупнейшая розничная сеть мира, с выручкой под $600 млрд в год. А философия Уолтона — минимальные издержки, фокус на клиента и личное участие в деталях — до сих пор лежит в ее основе.