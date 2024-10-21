У семей, владеющих однокомнатными квартирами в разных городах-миллионниках, есть возможность переезда в частный дом после рождения первого ребенка, сообщает «РБК», ссылаясь на данные «Яндекс-Недвижимости». Покидать пределы мегаполиса для этого не требуется — частное жилье имеется во всех крупнейших городах России. Для этого достаточно будет добавить средства маткапитала.

Для расчетов использовали среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья в каждом городе-миллионнике. К ней прибавляли 630,38 тыс. руб. — сумму материнского капитала за первого ребенка.

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», отметил, что переезд из однокомнатной квартиры в собственный дом становится все более привлекательной альтернативной для семей, в которых недавно родился ребенок. Особенно это стало заметно после завершения программы льготной ипотеки на первичное жилье.

Самый большой выбор частного жилья, стоимость которого сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в том же самом мегаполисе, увеличенной на размер маткапитала на первого ребенка, — в Омске. В этом миллионнике сумма стоимости квартиры и маткапитала составляет 4,5 млн руб. В таком бюджете в городе представлено 56% от всех частных домов, выставленных на продажу.

Второе место занимает Новосибирск. Суммарный бюджет покупки здесь составит 5 млн руб. В эту сумму в городе укладывается половина всех предложений в сегменте ИЖС. На третьем месте Волгоград с бюджетом на покупку 4,4 млн руб. и долей частного жилья в 45% в этом ценовом диапазоне.

По результатам исследования, среди имеющихся в России 16 мегаполисов, Санкт-Петербург на 12-м месте по возможностям сменить однушку на частный дом (его показатели — 8,2 млн руб., доля рынка — 24%). Меньше, чем в Северной столице, будет выбор у семей из Ростова-на-Дону, Самары и Перми.

Последней в этом списке стала Москва, на территории которой частное жилье тоже есть. Здесь бюджет составит 12,2 млн руб., а ориентироваться при покупке без дополнительных доплат придется на 15% рыночных предложений.

Если рассматривать для покупки ИЖС всю область, примыкающую к тому же миллионнику, регионы переструктурируются немного иначе, выяснили при исследовании. Первые три позиции займут Красноярск с долей частного жилья 60% в заданном бюджете, Пермь (58%) и Волгоград (56%). А Москва с показателем 37% поднимется с последнего места на третью строчку снизу. Меньше, чем в столице, выбор будет у семей из Ростова-на-Дону (36%) и Краснодара (22%).

«Часто дома стоят дешевле или ровно столько же, сколько и квартиры, но они больше по площади и с собственным участком. Многим покупателям нравится эта обособленность от соседей или возможность чаще находиться на природе. С учетом использования материнского капитала и льготных ипотечных программ, которые действуют в том числе на ИЖС, частный дом может стать выгодным приобретением», — поделился мнением Евгений Белокуров.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость строительства частного дома в РФ выросла до 5,8 млн руб., а средняя цена проекта на рынке достигла 7,5 млн руб. Стоимость предложения проектов индивидуальных домов значительно выше финальной стоимости дома.