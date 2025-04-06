По данным опроса Американской психиатрической ассоциации, в 2024 году 43% взрослых заявили, что испытывают больше беспокойства, чем в предыдущем году. В связи с этим люди становятся непродуктивными, немотивированными и сами себе худшими критиками. По словам Адити Неруркар, врача из Гарварда, «это происходит потому, что стресс убеждает нас, что мы не сможем достичь своих целей».

Когда человек испытывает стресс, миндалевидная железа, часть мозга, которая помогает обрабатывать эмоции, находится в «высокой готовности», говорит Неруркар. «Она думает о выживании и самосохранении. По замыслу, ваша миндалевидная железа сосредоточена на ваших непосредственных потребностях. Что мне нужно сделать в краткосрочной перспективе, чтобы снова почувствовать себя в безопасности?».

Это означает, что часть мозга, которая используется для постановки целей, называемая префронтальной корой, подавлена ​​мышлением выживальщика, что затрудняет проявление каких-либо навыков критического мышления.

«Когда вы испытываете стресс, этот внутренний критик, этот ругающий голос заставляет вас говорить себе: “Что со мной не так?”», — говорит она.

В своей новой книге «Пять перезагрузок: перенастройте свой мозг и тело для снижения стресса и повышения устойчивости» Неруркар описывает практику, которая поможет заглушить этот голос и лучше сосредоточиться на префронтальной коре.

Все, что нужно сделать, это поставить достижимую цель. Вместо того, чтобы спрашивать себя «Что со мной не так?», спросите «Что для меня важнее всего?», говорит она.

Для этого Неруркар рекомендует следовать этой схеме:

Мотивация: Выберите цель, которая имеет сильную мотивацию. Допустим, вы хотите больше говорить на рабочих совещаниях, чтобы получить повышение. Повышение и смена должности станут для вас мотивацией.

Цель: Цель должна иметь метрику, по которой вы можете измерить свой успех. Сколько раз вы вносили свой вклад во время встреч на этой неделе? Запишите свой прогресс.

Маленькая цель: Цель должна быть «достаточно маленькой, чтобы практически гарантировать успех», говорит Неруркар.

Своевременность: Вы должны быть в состоянии достичь своей цели в течение двух-трех месяцев. «Чтобы сформировать привычку, требуется восемь недель», — говорит Неруркар. Эти временные рамки дают вам достаточно времени, чтобы совершить ошибку, сорваться, а затем снова посвятить себя цели. «Срываться и снова вставать — это часть формирования привычки», — говорит она.

Достижение даже самых незначительных целей может повысить вашу уверенность в себе, снизить уровень стресса и настроить ваш разум на позитивный лад, утверждает Неруркар.

Шэрон Прайс Джон, генеральный директор Build-A-Bear Workshop, наоборот, акцентирует внимание на том, что важно устанавливать перед собой высокие цели в жизни и карьере. По ее мнению, если люди не ставят амбициозные задачи перед собой, особенно из-за страха перед неудачей, они рискуют упустить возможности, которые могли бы привести их к истинному удовлетворению и успеху как в профессиональной, так и в личной сфере.