До середины XX века бананы продавались россыпью — без упаковки, логотипа и каких-либо отличий, но в 1940-х все изменилось: американская компания Fyffes, а затем и Chiquita, начали клеить на бананы крошечные стикеры с названием бренда. Это был простой жест, но именно он сделал банан первым в истории FMCG-продуктом, получившим брендинг на единице товара без упаковки.

Наклейка выполняла сразу несколько функций: она подтверждала происхождение, отличала один бренд от другого и гарантировала свежесть, но главное — она позволяла покупателю запомнить название конкретной марки банана. На фоне одинаковых на вид фруктов это стало революцией.

Бренд Chiquita пошел дальше: в 1963 году компания наняла художника, придумавшего логотип с женским образом — Miss Chiquita — и начал масштабную рекламную кампанию на радио и ТВ. Банановая наклейка стала узнаваемым элементом повседневности, а сам прием — маркетинговым стандартом, который позже адаптировали производители яблок, груш, авокадо и даже яиц.

Сегодня эти стикеры печатаются миллионами экземпляров ежедневно, а в крупных сетях покупатели автоматически ассоциируют их с качеством и брендом. Так, маленький круглый стикер стал первым «логотипом на продукте», задавшим направление целой индустрии визуального маркетинга.