На протяжении многих лет сервис Speedtest от Ookla был синонимом проверки скорости интернета. Он стал настолько привычным, что большинство пользователей запускают его по инерции. Но 30 июля 2025 года Роскомнадзор заблокировал сервис на территории РФ. Сообщалось, что Speedtest может собирать данные россиян и передавать их лицам, планирующим атаки на российские сети связи и подключенные к ним системы. Собрали несколько альтернатив, которые могут заменить популярный сервис.



Fast.com — для любителей кино и сериалов

Этот сервис был создан компанией Netflix с одной простой целью: показать пользователю, сможет ли он комфортно смотреть видео в высоком разрешении. Fast.com измеряет скорость загрузки данных именно с серверов Netflix, что дает максимально реалистичное представление о качестве стриминга. Интерфейс предельно минималистичен — на экране только одна цифра, скорость загрузки. Если нажать «Показать больше информации», можно увидеть и скорость выгрузки, и пинг.

Идеально для: тех, кто хочет понять, почему тормозит YouTube или Netflix.

Cloudflare Speed Test — для тех, кому важны детали

Компания Cloudflare — один из гигантов, обеспечивающих работу интернета. Их инструмент для проверки скорости — это выбор продвинутых пользователей. Он не просто показывает скорость загрузки и выгрузки, но и измеряет важнейшие параметры качества соединения: пинг (задержку), джиттер (колебание задержки) и потерю пакетов. Именно эти показатели критичны для онлайн-игр, видеозвонков и стабильной работы в целом. Сервис не содержит рекламы и максимально объективен.

Идеально для: геймеров, стримеров и тех, кто работает удаленно.

nPerf — комплексный тест «все в одном»

nPerf — это мощный инструмент, который выходит за рамки простого измерения скорости. Он проводит комплексный тест, который включает не только стандартные замеры, но и тест скорости веб-серфинга (как быстро открываются популярные сайты вроде Google и Wikipedia) и тест качества стриминга на YouTube. По итогам он выдает не только цифры, но и общую оценку в баллах, что позволяет легко сравнить качество связи в разное время или у разных провайдеров.

Идеально для: тех, кто хочет получить полную картину качества своего интернет-соединения.