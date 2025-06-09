На фоне продолжающегося роста уровня депрессии среди молодежи ученые задаются вопросом: действительно ли социальные сети приводят к усилению депрессии у детей, или же дети, которые уже испытывают трудности, просто проводят больше времени в Интернете?

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Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско помогает пролить свет на эту проблему. Авторы работы установили, что увеличение времени, проводимого подростками в социальных сетях, ведет к усилению симптомов депрессии. При этом обратная зависимость не обнаружена — более выраженные депрессивные симптомы не провоцируют рост активности в соцсетях.

Цифры впечатляют: за три года среднее ежедневное время, которое дети проводили в социальных сетях, выросло с семи до 73 минут. За тот же период симптомы депрессии увеличились на 35%. Исследование, поддержанное Национальными институтами здравоохранения США (NIH), опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Исследовательская группа под руководством доктора медицинских наук, магистра наук и доцента кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джейсона Нагаты отслеживала почти 12 тысяч детей в возрасте от 9–10 до 12–13 лет.

Это одно из первых исследований, в котором использовались продольные данные об отдельных участниках — такой подход позволяет ученым прослеживать изменения во времени у каждого ребенка и точно оценить связь между использованием соцсетей и симптомами депрессии.

«До сих пор ведутся споры о том, способствуют ли социальные сети развитию депрессии или просто отражают основные депрессивные симптомы, — говорит Нагата. — Эти данные свидетельствуют о том, что социальные сети могут способствовать развитию депрессивных симптомов».

Что стоит за этим механизмом

Точные причины того, почему соцсети усиливают депрессивные симптомы, пока неясны. Однако предыдущие исследования указывают на возможные факторы риска — например, кибербуллинг и нарушения сна.

В частности, Нагата и его коллеги недавно опубликовали отдельное исследование в The Lancet Regional Health – Americas, в котором проанализировали влияние кибербуллинга на ту же группу участников.

Оказалось, что дети в возрасте 11–12 лет, подвергшиеся кибербуллингу, в 2,62 раза чаще сообщали о суицидальных мыслях или попытках самоубийства через год. Кроме того, у этих детей в 2,31 раза чаще отмечались эксперименты с психоактивными веществами.

Хрупкий баланс

Сегодня молодое поколение сталкивается с непростой дилеммой. С одной стороны, социальные сети связаны с усилением симптомов депрессии и рискованным поведением. С другой — для подростков это ключевая платформа для общения и установления социальных связей.

«Как отец двух маленьких детей, я знаю, что простое указание детям «оторвись от телефона» на самом деле не работает, — говорит Нагата. — Родители могут подавать пример, проводя открытые, непредвзятые беседы об использовании экранов. Установление времени без экрана для всей семьи, например, во время еды или перед сном, может помочь сформировать более здоровые привычки использования цифровых технологий для всех, включая взрослых».