Практически в каждой компании есть человек, который является «красным флагом» в коллективе. Шизу Окуса, основатель и генеральный директор нью-йоркской компании Apothékary, считает, что среди множества людей на рабочем месте, один является главным красным флагом. Она рассказала CNBC как вычислить такого человека.

По ее словам, часто среди коллег есть тот, кто некорректно общается, особенно во время конфликта или разногласия. Больше всего эксперту не нравится, когда люди публично критикуют своих коллег на работе, потому что это редко способствует конструктивному диалогу и часто может привести к конфликту.

«Когда случается что-то плохое, очень легко публично обвинять кого-то », — говорит Окуса. Ее компания, специализирующая на оздоровительных продуктах, принесла $20 млн дохода за девять месяцев прошлого года, согласно документам, изученным CNBC.

Многие встречали этот сценарий на киноэкране или в реальной жизни. Начальник, недовольный работой сотрудника, устраивает ему «показательную порку» на следующем собрании команды. Или один сотрудник прямо посреди офиса может отчитывает другого за то, что тот не вносит вклад в проект.

Подобные ситуации могут оттолкнуть сотрудников, в том числе тех, кто не участвует в конфликте и кому просто некомфортно наблюдать за ним. Кроме того, создание враждебной рабочей среды может стать крупной кадровой проблемой.

Окуса советует подозвать участников конфликта и напрямую высказать свои опасения. Это необходимо для того, чтобы стороны могли обсудить назревшие проблемы, не опасаясь смущения или осуждения со стороны других.

«Я думаю, что большинство вызовов терпят неудачу из-за плохой коммуникации, — говорит она. — А топ-менеджерам особенно необходимо установить позитивный стандарт для культуры и коммуникации».

Эксперт по карьере в ResumeBuilder.com Кэролин Клейман посоветовала повременить с публичным выражением эмоций в ситуации, когда возникли разногласия с коллегой. «Сделайте шаг назад и оцените ситуацию», — говорит она.

По словам Клейман, если человек предпочитает делать все заранее, а его коллега ждет до последней минуты, то проблему можно решить с помощью короткой личной встречи и диалога.

«Если ваша проблема связана с характером или личностью человека, вы можете попытаться ограничить взаимодействие, — сказала Клейман. — Будьте кратки, говорите по делу и сохраняйте профессионализм».

В случае, если возникла проблема с начальством, эксперт рекомендует запомнить ее и поднять вопрос в следующем разговоре один на один. Например, сказать: «Я заметил, что вы склонны к [пример плохой коммуникации]. Было бы полезно, если бы вы сделали вместо этого по-другому».

Консультант по карьере Гарварда Горик Нг понимает, как трудно иметь начальника, которому не хватает навыков общения. Он предлагает выразить позитивные намерения, а если поведение босса все равно не изменится, рассмотреть возможность донесения проблемы до отдела кадров, особенно если у коллег был похожий опыт.

Для того, чтобы лишний раз избежать трудоустройства нерадивого сотрудника, долларовый миллиардер Тодд Грейвс, тщательно просматривает каждое резюме. Если он видит, что кандидат меняет место работы каждые два-три года, — это красный флаг. По словам предпринимателя, если потенциальный сотрудник не задерживался на предыдущих местах, вероятно он не задержится и в вашей компании.