На сегодняшний день большинство людей обеспокоены своими когнитивными способностями и стремятся их улучшить. Исследования показывают, что изменения в образе жизни, такие как отказ от курения и контроль давления, могут помочь повысить когнитивные функции и снизить риск деменции. Также многие обращаются к играм для тренировки мозга, которые, по мнению специалистов, способствуют оптимизации работы мозга независимо от возраста.

Современные исследования фокусируются на том, что происходит с мозгом при новом обучении и как люди могут поддерживать его здоровье, включая возможные преимущества от игр для тренировки мозга.

Тренировка мозга представляет собой привлекательный формат обучения, где участники взаимодействуют с разнообразными заданиями, часто в компьютеризированной форме. Эти задания, как правило, основаны на стандартных тестах для оценки когнитивных способностей, но подаются в игривом ключе.

Тем не менее, важно отметить, что многие навыки, которые можно развить в таких играх, зачастую остаются невозможными для применения в реальной жизни. Для того, чтобы обосновать подобные утверждения, необходимо предоставить убедительные доказательства, что конкретная игра может улучшить функционирование мозга в целом.

К примеру, в 2016 году Федеральная торговая комиссия США наложила штраф в размере $50 млн на одну из наиболее популярных игр для тренировки мозга — Lumosity. Компания вводила пользователей в заблуждение, утверждая, что использование их продукта может привести к улучшению умственной работоспособности на работе или в школе, а также предотвратить или замедлить снижение когнитивных функций.

В исследовании Synapse Project одной группе участников было предложено заняться новыми видами деятельности с минимальным опытом, такими как цифровая фотография или квилтинг. Эти занятия хоть и не были играми, были интересными и сложными и проводились в социальной обстановке.

Вторая группа занималась менее активными видами досуга, такими как путешествия, кулинария, разгадывание кроссвордов, прослушивание музыки или просмотр классических фильмов. Обе группы встречались по 15 часов в неделю на протяжении 14 недель. В начале и конце исследования участники проходили тестирование на когнитивные способности.

Участники, которые занимались новыми и сложными видами деятельности, показали значительный прогресс в памяти и умственных способностях по сравнению с теми, кто взял менее сложные задачи. Исследование также показало, что чем больше времени участники тратили на свои проекты, тем больше развивался их мозг и тем лучше была их память в конце 14-недельного периода.

Одно из ключевых отличий видов деятельности участников проекта Synapse от традиционных тренировок мозга заключается в том, что они могут выполняться как в группе, так и индивидуально. Несмотря на то, что другие исследования подчеркивают пользу социального взаимодействия, в рамках проекта Synapse не было выявлено значительных различий между групповыми и индивидуальными занятиями с низким уровнем сложности. Таким образом, основным фактором, способствующим когнитивному здоровью и функциональности мозга, является именно сложность выполняемых заданий, а не их социальный аспект.

Но не стоит задумываться именно о таких занятиях, как цифровая фотография или квилтинг, важно не столько само занятие, сколько вызов, который оно представляет. Обучение новому, часто сопровождающееся усилиями и разочарованиями, активирует лобную и теменную доли мозга, отвечающие за мышление и восприятие. Это взаимодействие помогает разуму адаптироваться и избегать рутины.

Таким образом, игры, рекламируемые как «тренирующие мозг», могут быть менее эффективными, чем сложные игры, такие как «Тетрис» или стратегии вроде Rise of Nations, которые уже доказали, что улучшают когнитивные способности. Исследования показывают, что даже игра в Super Mario 64 может увеличить объем мозга в зонах, связанных с памятью.

Хотя в целом маловероятно, что какая-либо игра или программа для тренировки мозга существенно улучшает когнитивные способности, некоторые из них могут оказывать положительное влияние на отдельные аспекты. Важно, чтобы выбранная задача представляла сложность.

Если нравятся словесные игры, можно попробовать что-то основанное на числах, или, наоборот, если предпочтение отдается математике, стоит выбрать словесную головоломку. Искусственное создание дискомфорта в выборе задачи может повысить шансы на поддержание и даже улучшение когнитивных навыков. Как только задача начинает казаться легкой, это сигнализирует о том, что стоит сменить игру или усложнить задание, например, перейти на новый, более трудный уровень, который кажется недостижимым.

Недавнее исследование, проведенное среди когнитивно здоровых пожилых людей, показало, что участники с мозговыми изменениями, связанными с этим заболеванием, лучше справлялись с тестами на память благодаря более глубокому сну.