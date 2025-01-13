Сертифицированный тренер по осознанному родительству, мать и создатель журнала BOUND Рим Рауда изучила более 200 случаев взаимоотношений родителей и детей. Она поделилась с CNBC семью стратегиями, которые необходимо начать применять в раннем возрасте.

В то время как многие родители сосредоточены на оценках и внеклассных мероприятиях, одним из самых недооцененных навыков является эмоциональный интеллект. Он не просто помогает детям преуспевать в обществе, но и помогает им вырасти в стойких, чутких и успешных взрослых, которые смогут уверенно преодолевать трудности, строить отношения и жить полноценной жизнью.

После многих лет изучения связей между родителями и детьми, а также использования практик здоровых привычек с собственным ребенком, Рауда обнаружила семь эффективных стратегий, которые родители детей с высоким эмоциональным интеллектом приняли на вооружение в раннем возрасте:

1. Осознавали силу молчания.

Они давали ребенку пространство, чтобы он мог переварить свои чувства и довериться своему внутреннему голосу. Когда их ребенок был расстроен, они тихо сидели рядом с ним, предлагая утешение без слов. Принятие тишины может помочь детям лучше ориентироваться и размышлять о своих эмоциях.

2. Говорили о своих эмоциях.

Вербально делясь чувствами — например, «Я расстроен» или «Я счастлив», — они учили своих детей эмоциональной осознанности и давали им слова для самовыражения. Это помогало детям воспринимать эмоции как норму и открыто делиться ими, а не подавлять их.

3. Извинялись перед ребенком.

Такие родители показывали ребенку, что ошибки — это часть жизни, а принятие ответственности — это сила. Извинения создавали доверие и демонстрировали уважение, давая чаду почувствовать себя ценным. Это также демонстрировало эмпатию и учило его восстанавливать отношения.

4. Не заставляли говорить «пожалуйста», «спасибо» или «извините».

Это может показаться нетрадиционным, но они знали, что доброту и уважение нельзя навязать. Вместо этого они моделировали такое поведение, доверяя своему ребенку учиться на примере. Если их ребенок забывал поблагодарить, родитель благодарил за него, будучи уверенным, что урок со временем закрепится. По словам Рауды, это требует большой смелости. Как тренер по воспитанию детей, она никогда не велела своему 6-летнему ребенку говорить «пожалуйста» или «спасибо». Теперь он всегда говорит это сам — потому что слышит на ее примере.

5. Не игнорировали мелкие неудачи.

Родители серьезно относились к проблемам ребенка, будь то потерянная игрушка или неприятности с другом. Подтверждая свои чувства, они показывали ребенку, что эмоции имеют значение. Это способствовало развитию самоуважения, эмоциональной безопасности и уважения к своему опыту.

6. Разрешали самостоятельно принимать решения.

Лучший способ научить детей принимать решения — поощрять принимать их самостоятельно. Вместо того чтобы решать проблемы, они спрашивали: «Как ты думаешь, что нам следует сделать?» Это помогало развивать критическое мышление, уверенность и независимость.

7. Позволяли скучать.

Они позволили своему ребенку поскучать, что помогло им привыкнуть к тишине. Это развило креативность, саморегуляцию и навыки решения проблем. Их ребенок научился наслаждаться собственной компанией и находить радость в простых моментах, например смотреть в окно машины, вместо того чтобы смотреть в телефон.

Чтобы развить эмоциональный интеллект ребенка, Рауда советует:

моделировать поведение, которое хочется видеть, — открыто выражать эмоции, извиняться за ошибки и проявлять доброту и сочувствие во взаимодействии;

признавать любые чувства ребенка и давать ему возможность пережить их, не исправлять и не игнорировать их;

поощрять решение проблем, задавая открытые вопросы, вместо того чтобы давать все ответы;

давать возможность пережить детям моменты тишины или скуки, чтобы развить творческие способности и саморегуляцию.

«Самое главное — сосредоточьтесь на построении отношений, основанных на уважении и доверии, потому что эмоциональный интеллект начинается с ощущения безопасности, ценности и понимания», — заключила эксперт. Для каждого родителя воспитание — это огромный труд. Они мечтают вырастить счастливого ребенка, способного раскрыть свой потенциал. Психотерапевт, клинический социальный работник и преподаватель Северо-Восточного университета Эми Морин ранее поделилась десятью фразами, которые помогут детям преодолевать трудности.