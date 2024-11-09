Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, а чистый капитал Илона Маска перешагнул отметку в $300 млрд. Инвесторы уверены, что благодаря тесным связям с Дональдом Трампом, компания сможет добиться выгодного для Tesla регулирования автономных транспортных средств, сообщает Reuters.

По данным Forbes, состояние Маска, пожертвовавшего почти $120 млн комитету политических действий в поддержку Трампа, по состоянию на пятницу оценивалось в $304 млрд. Во время подсчетов журнал учел 20%-ную долю в Tesla, а также предполагаемую 42%-ную долю в SpaceX.

Акции производителя электромобилей подскочили на 8,2% до $321,22, в результате чего оценка компании впервые за два года превысила отметку в $1 трлн. Однако переход на электромобили Трамп поддержал еще в августе. «Я за электромобили. Я должен быть за, потому что Илон очень сильно меня поддержал», — сказал он.

«Tesla и ее генеральный директор Илон Маск, возможно, стали главными победителями выборов, и мы считаем, что победа Трампа поможет ускорить получение регулирующими органами одобрения технологии автономного вождения компании», — сказал Гарретт Нельсон, старший аналитик по акциям в CFRA Research.

Ранее Маск сосредоточился на технологии беспилотных автомобилей, отказавшись от планов по созданию экономичного автомобиля стоимостью менее $30 тыс. Но трудности в разработке и регулировании задержали коммерциализацию таких технологий.

«Если Маск сможет убедить Трампа установить федеральные правила для беспилотных автомобилей, мы считаем, что это будет хорошо для автомобильной промышленности, поскольку компании хотят иметь единый набор правил, а не чтобы каждый штат устанавливал свои собственные», — сказал Дэвид Уистон, стратег по акциям компании Morningstar.

Tesla хочет предоставить владельцам Cybertruck возможность полностью автономного вождения в присутствии водителя (FSD). Члены клуба владельцев Cybertruck говорят, что им удалось установить обновление FSD на свои автомобили.