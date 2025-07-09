Полное солнечное затмение — одно из самых захватывающих небесных явлений. На несколько драгоценных минут Луна полностью скрывает диск Солнца, и на дневном небе вспыхивает его таинственная жемчужная корона. Для ученых это не просто красивое зрелище, а уникальная и редкая возможность изучить самые близкие к поверхности слои солнечной атмосферы, которые в обычное время совершенно невидимы в ослепительных лучах звезды.

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Именно в этой внутренней короне скрыты ключи к разгадке величайших тайн нашего светила: почему корона в сотни раз горячее поверхности Солнца, как рождаются солнечные бури и как формируется космическая погода, влияющая на всю Солнечную систему, включая Землю. Проблема в том, что полные затмения на Земле случаются редко, длятся всего несколько минут и наблюдать их можно лишь с узкой полосы на поверхности планеты.

Но что, если бы астрономам не приходилось ждать милости от природы? Что, если бы они могли устраивать солнечные затмения по своему желанию, когда угодно и на сколько угодно долго? Звучит как научная фантастика, но именно такой амбициозный план был представлен на Национальной астрономической встрече Королевского астрономического общества в Дареме.

Британские ученые предложили космическую миссию под названием MESOM (Moon-Enabled Sun Occultation Mission), которая позволит создавать искусственные солнечные затмения прямо в космосе. Идея заключается в том, чтобы использовать Луну в качестве естественного гигантского «экрана», а роль наблюдателя будет выполнять небольшой спутник.

План миссии MESOM предполагает запуск мини-спутника на специальную орбиту вокруг Земли. Эта орбита рассчитана таким образом, что примерно раз в 29,6 дней (длина лунного месяца) спутник будет идеально точно влетать в самую темную часть тени, отбрасываемой Луной. Фактически, для спутника каждый месяц будет наступать полное солнечное затмение.

Преимущества такого подхода колоссальны. Во-первых, продолжительность. Если с Земли затмение длится в среднем несколько минут, то спутник сможет находиться в полной тени Луны до 48 минут — почти в 10 раз дольше. Во-вторых, за два года работы миссия сможет зафиксировать данные, эквивалентные 80 полным солнечным затмениям, наблюдаемым с Земли. Это беспрецедентная возможность для науки.

В-третьих, наблюдения из космоса полностью избавлены от помех, создаваемых земной атмосферой. Но самое главное — миссия MESOM позволит заглянуть во внутреннюю корону ближе, чем когда-либо прежде. Спутник сможет изучать области на расстоянии менее 1,02 солнечного радиуса (около 710 тыс. км от центра), что на 56 тыс. км ближе к Солнцу, чем у существующих миссий.

Спутник будет оснащен набором инструментов, включая телескоп высокого разрешения, масс-спектрометр для анализа состава корональной плазмы и спектрополяриметр для изучения магнитного поля Солнца. Команда проекта уже подала заявку в Европейское космическое агентство (ЕКА) и ожидает ответа в этом году. Если миссия будет одобрена, ее запуск может состояться между 2026 и 2028 годами, открыв новую эру в изучении нашего светила.