Доктор Хизер Сэндисон — врач, специализирующийся на нейрокогнитивной медицине, она 15 лет изучала мозг и 5 лет была медицинским директором интерната для больных с когнитивными нарушениями. Она рассказала, что нужно есть, чтобы питать мозг, а не вредить ему.
Хотя мозг составляет всего 2% от массы тела, на него приходится более 20% ежедневных энергозатрат. По словам Сэндисона, ему нужно давать питательные вещества, необходимые для заживления и восстановления тканей, борьбы с токсинами и создания нейромедиаторов, чтобы он как можно дольше оставался молодым.
Для этого эксперт рекомендует есть продукты с высоким содержанием питательных веществ и низким содержанием углеводов. Первые — обеспечивают строительные блоки, а вторые — помогают стабилизировать уровень сахара в крови, сгладить скачки и падения, которые вызывают так много побочных эффектов, ухудшающих познавательную деятельность, включая головокружение, беспокойство, усталость, раздражительность и снижение концентрации внимания.
Поэтому, если человек хочет улучшить свой рацион, чтобы защитить мозг, Сэндисон советует повышать свою сознательность в отношении углеводов и заменить некоторые продукты с высоким содержанием углеводов, которые чаще всего едят люди, на более низкоуглеводные альтернативы.
По ее словам, здоровое количество углеводов — около 130 г в день (около 25% ккал в рационе на 2 тыс. ккал). Она также отмечает, что не все углеводы одинаково полезны для здоровья. Поэтому качество углеводов, которые потребляет человек, гораздо важнее, чем их количество.
Сэндисон обращает внимание на то, что употребление фруктов с высоким содержанием углеводов, таких как виноград или арбуз, после высокожирной и высокобелковой закуски, например греческого йогурта, снизит скорость и уровень повышения сахара в крови.
Она рекомендует есть продукты с высоким содержанием жира и белка в первую очередь, а варианты с высоким содержанием углеводов отложить на потом. Эксперт также советует перекусывать низкоуглеводными продуктами, например, огурцами, болгарским перцем, сыром, кокосовым йогуртом, орехами пекан или грецкими орехами.
Сладости на голодный желудок быстро и высоко поднимут уровень сахара в крови, а затем он упадет, утверждает Сэндисон. По ее словам, обычно такое падение сахара в крови вызывает неприятные ощущения и чувство голода, а со временем приводит к диабету, инсулинорезистентности и когнитивным нарушениям.
Эксперт предлагает несколько возможных вариантов:
Сэндисон также заявляет, что не стоит зацикливаться на подсчете каждого грамма потребляемых углеводов, потому что это может вызвать стресс и подавленность. Она отмечает, что часто его пациенты не осознают, сколько углеводов они едят.
Осознание того, сколько углеводов за день съедает человек, поможет ему есть их меньше — в конце концов, нельзя изменить привычку, о которой сам не знаешь. Эксперт утверждает, что одно это изменение принесет массу пользы — в том числе снизит уровень глюкозы и инсулина (а значит, уменьшит воспаление), а также увеличит потребление питательных веществ, поддерживающих здоровье мозга (белка, витаминов и минералов из овощей и жиров).
Мозг — это уникальный орган, который может влиять на многие вещи. Люди строят самые разные планы о том, как стать более успешными в жизни. Они планируют лучше питаться, похудеть, экономить деньги, стать лучшими родителями, бросить пить или поговорить с близкими о том, что беспокоит их уже много лет. Но часто не получается претворить эти планы в жизнь. Доктор философии, психолог, нейробиолог и автор бестселлеров Этан Кросс поделился простым трюком для мозга, чтобы добиться успеха в различных сферах жизни.