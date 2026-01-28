С началом 2026 года малый и средний бизнес в России активно начал заниматься оптимизацией, все чаще привлекая внешних специалистов. Аналитики «Авито Услуг» изучили динамику спроса на различные профессиональные услуги в январе нового года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Аутсорсинг бухгалтерии: ведущий тренд сезона

Согласно исследованию, с началом нового бизнес-сезона компании стали активнее передавать бухгалтерские функции внешним подрядчикам. Спрос на комплексный аутсорсинг бухгалтерских услуг в январе 2026 года вырос в три раза по сравнению с январем предыдущего года.

Интерес к услугам по ведению бухгалтерского учета, включающего учет доходов и расходов, работу с платежами и расчет налогов, увеличился на 63%.

Также на 33% возросла востребованность услуги по проведению инвентаризации. Эта процедура позволяет бизнесу сверять фактические активы с данными бухгалтерского учета и выявлять возможные расхождения.

Юристы: повышенный спрос на экспертизу и защиту активов

Потребность в юридическом сопровождении остается высокой для малого и среднего бизнеса, стремящегося минимизировать риски и работать в правовом поле. Наиболее заметный рост спроса зафиксирован на услуги по экспертизе и оценке активов компании — на 86% по сравнению с январем 2025 года. Такие услуги включают оценку стоимости бизнеса и поддержку при подготовке к сделкам.

Интерес к специалистам в сфере интеллектуального права, которые помогают регистрировать товарные знаки, оформлять права на контент и решать споры о плагиате, вырос на 56%.

Услуги юристов по жилищному праву, связанные с оформлением коммерческой недвижимости и взаимодействием с управляющими компаниями, стали запрашивать на 54% чаще.

Технологический стек: автоматизация и дизайн

Стремление к автоматизации рутинных операций стимулирует спрос на IT-специалистов. В январе 2026 года услуги по настройке ChatGPT искали в три раза чаще, чем годом ранее. Интерес к разработке компьютерных приложений вырос в 2,7 раза, а к поддержке и доработке систем 1С — в 2,3 раза.

Визуальная идентификация также остается в фокусе внимания бизнеса: спрос на услуги по созданию логотипов увеличился в пять раз за год.

Общая тенденция, согласно данным исследования, указывает на растущее предпочтение компаний работать с внешними экспертами в разных областях — от бухгалтерии и юриспруденции до IT и дизайна.

Такой подход позволяет бизнесу гибко адаптироваться к изменениям, выстраивать процессы без существенных внутренних затрат и оперативно привлекать нужных специалистов под конкретные задачи.

