Инвесткомпания Kama Flow вложила 100 млн руб. в российский стартап Platformeco, разрабатывающий инфраструктурное программное обеспечение. Средства направят на развитие платформы управления интеграциями и API, а также запуск решения для внедрения ИИ-агентов в корпоративные процессы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Инвестиционный директор Kama Flow Сергей Гайворонский пояснил, что инфраструктурное ПО остается рынком с большим потенциалом, несмотря на закрытие базовых потребностей российскими компаниями.

Он отметил роль продуктов Platformeco в переходе от монолитных решений к микросервисной архитектуре и подчеркнул, что фирма органично вписалась в растущий рынок ИИ-трансформации, предлагая инфраструктурные решения и разработки для обучения ИИ-агентов. Инвестор назвал этот сегмент одним из приоритетных направлений, отметив, что это не единственное вложение фонда в инфраструктурный софт.

Генеральный директор Platformeco Сергей Шелухин заявил, что команда за восемь лет накопила уникальный опыт разработки платформенных решений и готова предложить достойную альтернативу иностранным продуктам в области интеграции и управления API. По его словам, в 2025 году клиенты начали внедрять ИИ-агентов в бизнес-процессы, первые результаты выглядят многообещающе, и компания запускает продукты для максимального использования новой технологии.

Platformeco специализируется на iPaaS-платформе для интеграций и API-менеджмента, а также предлагает решение для встраивания ИИ-агентов в корпоративный контур. Согласно данным СПАРКа, выручка ООО «Платформеко» по РСБУ в 2024 году выросла почти в четыре раза — до 164 млн руб. с 42 млн руб. годом ранее. При этом компания зафиксировала чистый убыток 46,5 млн руб. против прибыли 36,9 млн руб. в 2023 году.