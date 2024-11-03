Уоррен Баффет продолжил распродавать акции, но воздержался от их обратного выкупа. Согласно отчету о прибылях и убытках, к концу сентября финансовая подушка конгломерата Berkshire Hathaway выросла до рекордных $325,2 млрд по сравнению с $276,9 млрд во втором квартале, сообщает CNBC.

Компания продала значительную часть своего крупнейшего пакета акций, а именно Apple и Bank of America. В своем квартальном отчете Berkshire сообщила, что за лето реализовала около 100 млн, то есть 25% своих акций Apple, в результате чего объем продаж составил около 300 млн. В 2024 году компания продала более 600 млн акций производителя iPhone, хотя Apple по-прежнему остается ее крупнейшим пакетом акций на сумму $69,9 млрд.

Всего компания продала акций на сумму $36,1 млрд, включая акции Bank of America на несколько миллиардов долларов. Таким образом, этот квартал стал восьмым подряд, когда Berkshire только продавала акции.

«Berkshire — это микрокосм экономики в целом, — сказала Кэти Сейферт, аналитик CFRA Research в Нью-Йорке. — Его накопление наличных денег предполагает “рисковый“ настрой, и инвесторы могут беспокоиться о том, что это означает для экономики и рынков».

Консервативная позиция Баффета появилась на фоне того, что фондовый рынок в этом году резко вырос на ожиданиях плавного приземления экономики, поскольку инфляция снижается, а Федеральный резерв продолжает снижать процентные ставки. Однако в последнее время процентные ставки не совсем соответствовали ожиданиям, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций снова поднялась выше 4% в прошлом месяце.

В сентябре акции Apple упали почти на 3% после того, как некоторые аналитики заявили, что сроки поставок новых моделей iPhone 16 Pro указывают на более слабый, чем ожидалось, спрос, который может быть связан с задержкой внедрения ключевых функций искусственного интеллекта.