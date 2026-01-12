Каждый третий трудоустроенный россиянин (30%) рассчитывает на повышение в должности в наступившем 2026 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце декабря 2025 года исследовательским центром портала Superjob.ru.

Freepik

Исследование, в котором приняли участие 1600 работающих респондентов из всех федеральных округов, выявило заметные различия в карьерных ожиданиях в зависимости от пола, возраста и уровня образования.

На повышение надеются 35% опрошенных мужчин против 26% среди женщин. Наиболее уверены в карьерном росте молодые специалисты до 35 лет — 37% из них ожидают продвижения. Среди работников среднего возраста (35–44 года) эта доля составляет 33%, при этом в данной группе относительно высок процент тех, кто уже недавно получил повышение. Среди сотрудников старше 45 лет карьерные ожидания существенно снижаются — повышения ждет лишь каждый пятый (20%).

Образование также играет роль: среди обладателей высшего образования на повышение рассчитывают 34%, тогда как среди респондентов со средним профессиональным образованием — только 27%.

По сравнению с предыдущим годом общий уровень ожиданий остался практически неизменным, однако структура ответов несколько сместилась: вдвое сократилась доля тех, кто не ждет повышения по причине недавнего карьерного роста (с 7% до 4%), а процент затруднившихся с ответом вырос с 15% до 20%. Это может косвенно указывать на рост неопределенности в карьерных планах на фоне сохраняющихся экономических факторов. Основной массив респондентов (37%) не ожидает повышения по другим, не уточненным в опросе причинам.