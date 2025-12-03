Новогодние корпоративные мероприятия в 2025 году значительно потеряли в спросе — по оценкам экспертов, он сократился на 30% по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция стала частью общей стратегии бизнеса по оптимизации развлекательных расходов на фоне экономической неопределенности, отмечает «Коммерсантъ».

Freepik

Руководство отечественного бизнеса прагматично сокращает бюджет развлечения, в то время как затраты на деловые события (обучения, конференции) остаются более стабильными. Особенно тенденция видна в фармацевтике, химико-биологической промышленности, госсекторе и FMCG — сфере повседневных товаров массового спроса.

В ответ на экономические вызовы формируются новые тренды. Вместо того чтобы полностью отказываться от праздников, компании все чаще переносят их на более доступный по ценам январь, что позволяет сэкономить более 30%.

Кроме того, масштабы мероприятий становятся камернее: если раньше были популярны праздники на 1 тыс. и более гостей, то сейчас стандартом становятся события на 100–200 человек, часто организуемые отдельно для разных подразделений.

Возвращается и формат «капустников» — самодеятельных программ, которые готовят сами сотрудники, что служит как инструментом экономии, так и способом сплочения коллектива. При этом большинство таких событий теперь проходят конфиденциально, без анонсов в социальных сетях.

Тех, кто все же решился на новогоднюю вечеринку для сотрудников, ждал сюрприз: многие компании, не проводившие полноценных корпоративов с 2019 года, ориентируются на цены шестилетней давности, в то время как организаторы указывают на текущий диапазон от 10 до 70 тыс. руб. на человека. Ну и, наконец, среди концепций праздника наиболее востребованы сказочная тематика и «русский стиль».