На «Робостанции» в Москве презентовали карту компаний сервисной робототехники 2025 года. Исследование, по результатам которого составили карту, провели RoboJobs совместно с НАУРР и «Корпорацией роботов». Проект показывает структуру и динамику рынка и помогает бизнесу ориентироваться в быстро меняющейся отрасли.

Unsplash

За пять лет число игроков сферы фактически удвоилось: с 245 компаний в 2021 году до 563 в 2025-м. Только за последний год рост составил почти 22%.

Главная концентрация бизнеса по-прежнему в столице: 47% компаний зарегистрированы в Москве, 12% — в Петербурге, третью строчку занимает Екатеринбург. При этом география проекта охватывает 86 городов и 56 регионов страны — от Владивостока до Архангельска.

Самый заметный рост наблюдается в сегментах складской логистики, сельского хозяйства и клининга. Количество компаний, работающих над решениями для автоматизации складов, увеличилось почти вдвое за год — с 39 до 67. Эксперты связывают это с нехваткой сотрудников в логистике и ростом складских площадей.

По словам Артура Зархи, генерального директора «Корпорации роботов» и совладельца медиа«Инк», рынок переживает структурные изменения:

«Спрос смещается туда, где робот быстро дает экономику — это складская логистика, фуд-ретеил, HoReCa. Ушедшие западные бренды освободили нишу, и ее быстро заняли российские и азиатские производители. На этом фоне усиливается тренд на импортонезависимость и локальные партнерства».

RoboJobs, НАУРР, «Корпорация роботов»

Интерес растет и к образовательным решениям: число научных и учебных центров увеличилось до 124. В медицинской робототехнике и реабилитации также зафиксирован прирост, пусть и не такой быстрый.

Также авторы карты отмечают, что отрасль меняется не только количественно, но и качественно.

«Современный рынок робототехники переживает ключевой переход: компании движутся от точечных внедрений к созданию целостных, интегрированных экосистем. Если раньше робот решал одну задачу — например, перемещал палету, — то сегодня ценность заключается в системе, которая координирует работу множества разнородных устройств, превращая их в слаженный оркестр», — отметил CEO «Яндекс Роботикс» Иван Калинов.

Авторы исследования подчеркивают: карта — не просто справочник, а рабочий инструмент для предпринимателей, инвесторов и интеграторов. Она показывает зрелость рынка и дает ориентиры, куда двигаться в ближайшие годы.