Катар набирает популярность среди российских бизнес-туристов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний по организации деловых путешествий. Страна стала нейтральной площадкой для переговоров с западными партнерами.

С января по апрель 2025 года число бронирований бизнес-поездок в страну выросло в 2–14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук и директор по закупкам Trivio Алексей Агеев отмечают двукратный рост числа деловых поездок, при этом Агеев подчеркивает снижение транзитных перелетов через Доху, что указывает на рост прямых контактов с катарскими коллегами. Средняя продолжительность поездок выросла до трех дней, сообщает Полищук.

По оценке Союза агентств делового туризма, около 65% турпотока из России в Катар составляют бизнес-туристы. Исходя из данных МИД Катара, это около 52 тыс. человек в прошлом году, из данных российской погранслужбы — 76 тыс.

Рост деловых поездок в Катар связан с укреплением двусторонних торгово-экономических связей между странами, например в энергетике и строительстве, отмечает представитель «Островка командировок». Источник издания в крупной компании также называет страну «удобной и безопасной» для встреч, включая неофициальные с американскими и европейскими коллегами.