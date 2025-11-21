Российские компании столкнулись с острым дефицитом кадров в сфере искусственного интеллекта, хотя активно инвестируют в эту технологию. Данные исследований показывают, что спрос на ИИ-специалистов в разы превышает предложение, пишут «Известия».

Freepik

Особенно заметен рост потребности в AI-тренерах — только за десять месяцев 2025 года появилось более 1000 соответствующих вакансий. Стремительно развивается и направление машинного обучения: количество вакансий для ML-специалистов превысило 20 тысяч, при этом спрос на инженеров машинного обучения вырос на 74%.

Как отмечают эксперты, больше всего не хватает практиков, способных внедрять ИИ-решения в бизнес-процессы. По словам директора по Data Science «Авито» Константина Мягких, современным специалистам нужны гибридные навыки — недостаточно разбираться только в ML, необходимо понимать архитектуру систем и специфику бизнеса.

Согласно исследованию МТС, 44% компаний испытывают нехватку ИИ-специалистов. Наиболее остро проблема стоит в промышленности (69%), строительстве и ЖКХ (61%), науке и образовании (59%).

В ответ на кадровый голод компании развивают корпоративное обучение. «Яндекс» планирует увеличить набор ML-инженеров на 60% по сравнению с 2024 годом. Вузы также адаптируются к новым требованиям — в МГУ открыт факультет искусственного интеллекта, создаются совместные лаборатории с исследовательскими институтами.