Четверть россиян не отключают электроприборы перед уходом из квартиры, показало исследование девелопера Level Group и «Ренессанс страхования». Еще 36% жителей выключают только те устройства, которые считают опасными, а каждый пятый отключает всю технику, кроме холодильника. Опрос провели среди более 1,2 тыс. человек из городов-миллионников. Подробности — в распоряжении «Инка».

Половина респондентов, оставляющих приборы включенными, не видит в этом проблемы. Еще 16% признались, что просто забывают выключать технику, а 19% объяснили, что дома обычно остается кто-то из близких.

Самым опасным устройством участники опроса назвали обогреватель — его отметили 36%. На втором месте оказалась электроплита (24%), на третьем — электрический полотенцесушитель (22%). Зарядные устройства и стиральные машины попали в топ-5, набрав 16% и 15% соответственно.

Наименее рискованными россияне считают Wi-Fi-роутер (36%), микроволновую печь (32%) и робот-пылесос (21%) — именно эти приборы чаще всего продолжают работать в пустых квартирах.

«Крупнейший случай в нашей компании по риску «пожар» — выплата почти 70 млн руб. Дом площадью около 460 кв. м располагался в ближайшем Подмосковье и страховался на протяжении 10 лет. Можно легко представить и уровень безопасности, и качество материалов и электроприборов в подобном доме. Предосторожность с отключением электроприборов точно не лишняя», — прокомментировал директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.