Согласно исследованию логистического оператора NC Logistic, каждый четвертый житель России категорически отказывается от работы с друзьями, даже при наличии финансовой выгоды. Данные опроса свидетельствуют о неоднозначном отношении сотрудников к реферальным программам.

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37% участников опроса положительно воспринимают идею совместной работы с друзьями, в то время как 25% полностью отвергают такую возможность. HR-директор NC Logistic Ирина Пак пояснила, что успешное внедрение подобных инициатив требует учета опасений сотрудников и снижения потенциальных рисков для их репутации.

Среди основных причин отказа респонденты назвали нежелание отвечать за ошибки знакомых (18%) и беспокойство о собственной репутации (13%). Кроме того, 9% опрошенных сотрудников опасаются обвинений в кумовстве, а 7% не готовы рекомендовать свою компанию в качестве работодателя.

Эксперты отмечают, что реферальные программы особенно эффективны для привлечения рабочего персонала в регионах, где значительную роль играет сарафанное радио. Ксения Александрова, директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов правительства Москвы, подчеркивает важность создания условий для долгосрочной и осознанной работы сотрудников.