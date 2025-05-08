Согласно исследованию агрегатора туров Onlineturs, проведенному среди 3,5 тыс. россиян, 10% граждан планируют выделить на летний отпуск более 200 тыс. руб. При этом большинство опрошенных рассчитывают на более скромный бюджет: 35% респондентов назвали оптимальной сумму от 50 до 100 тыс. руб. на недельный отдых для одного человека, 27% готовы потратить от 100 до 200 тыс., а 22% намерены уложиться в 50 тыс. руб.

Исследование показало, что 23% россиян копят на отпуск более полугода, 34% собирают необходимую сумму за 3-6 месяцев, а 15% удается накопить нужные средства менее чем за месяц. При этом 62% респондентов категорически против идеи отпуска в кредит, хотя 8% признались, что используют кредиты или рассрочку для финансирования поездки.

Традиционный пляжный отдых остается самым популярным вариантом среди россиян — его выбрали 37% опрошенных. Экскурсионный туризм предпочитают 28% респондентов, активный отдых — 18%, а городские путешествия — 17%.

Согласно данным опроса, 40% россиян отдыхают один раз в год, 24% — дважды в год. При этом 23% участников исследования затруднились вспомнить, когда в последний раз были в отпуске.