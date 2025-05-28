Среднестатистическому жителю России, как правило, приходится выбирать, чего он больше всего хочет для себя и детей, и копить на это деньги. «Сбер страхование жизни» и «Сбер НПФ» провели исследование и выяснили, на какие цели родители маленьких россиян создают накопления. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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По данным аналитиков, четверть россиян откладывают деньги на образование, здоровье, покупку собственного жилья и другие важные цели. В среднем для молодого поколения планируют накопить 6,9 млн руб.

Необходимыми для обеспечения приоритетами опрошенные назвали здоровье (86,3%), достойное воспитание (86,1%), любовь и заботу (61,9%). Далее следуют собственное жилье (59,5%) и хорошее образование (48,7%).

Что касается целей накоплений, то, как и в прошлом году, лидирует образование – на него откладывают средства 75,8% респондентов. У 60,5% опрошенных деньги выделены на покупку недвижимости, а каждый шестой (17,7%) сберегает на укрепление здоровья. Примечательно, что каждый десятый респондент (10%) откладывает средства на открытие ребенком в будущем собственного бизнеса. А еще 3,1% формируют капитал на случай желания дочери или сына переехать в другой город или страну.

Больше всех поддерживают идею о накоплениях для будущего своего ребенка люди в возрасте 41–50 лет (35%) и 31–40 лет (27%). В среднем россияне направляют на эту цель 10,6 тыс. руб. в месяц (в прошлом году было 6,3 тыс. руб.). Самые крупные суммы по стране откладывают родители Санкт-Петербурга (15 тыс.), Ярославля, Оренбурга и Набережных Челнов (по 14 тыс.), Иркутска, Ижевска и Самары (по 13 тыс.).



Исследование проводилось в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке. Самые амбициозные цели ставят жители Москвы (13 млн руб.), Красноярска (11 млн руб.), Новокузнецка и Санкт-Петербурга (по 10 млн руб.).