Россияне, открывающие свое дело, хотели бы зарабатывать на нём 300 тыс. руб. в месяц, при этом почти каждый пятый рассчитывает на сумму более 500 тыс. руб. Таковы результаты опроса компании «Сберстрахование» и платформы «Деловая среда». Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование, в котором участвовали около 13 тыс. человек из 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек, показало, что почти половина (48%) будущих предпринимателей надеются получать доход до 200 тыс. руб. в месяц, каждый третий (34%) — от 200 до 500 тыс. руб., а почти каждый пятый (18%) назвал сумму более 500 тыс. руб.

При этом россияне хотели бы открыть собственное дело в сфере кафе (19%), частных производств (18%), точек торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%), фермерских хозяйств (9%), салонов красоты и фитнес-клубов (9%). Реже всего — гостиничный бизнес (2%), рекламу (2%) и IT (1%).

Среди целей открытия бизнеса четверть респондентов (27%) назвали самореализацию, а треть (28%) — повышение дохода. Каждый шестой (15%) респондент не хочет работать в найме, а каждый десятый (10%) мечтает иметь больше свободного времени.

Из тех, кто планирует запустить бизнес (67%), две трети рассчитывают сделать это еще до конца 2025 года. Интересно, что лишь 6% готовы вложить в старт собственного дела от 2 млн руб. и более. Подавляющее большинство (72%) уверено, что без стартовых вложений вообще можно обойтись, а 22% готов инвестировать от 100 тыс. до 1 млн руб.

При этом 57% россиян, желающих открыть свое дело, уверены, что смогут получать от него доход сразу или уже через месяц после запуска, 23% готовы подождать два-три месяца, а 17% — до одного года. Еще 3% участников опроса признались, что рассчитывают на более продолжительный период.

«Исследование показало, что попробовать свои силы в бизнесе почти одинаково хотят как мужчины (28%), так и женщины (22%). Чаще всего открыть свое дело планирует молодежь до 30 лет, а уже занимаются предпринимательством, — россияне в возрасте 41-50 лет», — прокомментировал исследование генеральный директор «Сберстрахование» Михаил Волков.

По данным «Деловой среды», 41% новых бизнесов в 2024 году запустили молодые люди до 35 лет, из них 14% — от 18 до 25 лет. Чаще всего это были мужчины — 57% против 43%.

Самым популярным по числу регистраций в 2024 году видом бизнеса стала розничная торговля. Лидерами по количеству новых компаний стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Башкортостан и Татарстан.