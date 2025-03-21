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Каждый пятый начинающий предприниматель хотел бы зарабатывать на бизнесе более 500 тыс. руб.

Каждый пятый начинающий предприниматель хотел бы зарабатывать на бизнесе более 500 тыс. руб.

Россияне, открывающие свое дело, хотели бы зарабатывать на нём 300 тыс. руб. в месяц, при этом почти каждый пятый рассчитывает на сумму более 500 тыс. руб. Таковы результаты опроса компании «Сберстрахование» и платформы «Деловая среда». Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование, в котором участвовали около 13 тыс. человек из 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек, показало, что почти половина (48%) будущих предпринимателей надеются получать доход до 200 тыс. руб. в месяц, каждый третий (34%) — от 200 до 500 тыс. руб., а почти каждый пятый (18%) назвал сумму более 500 тыс. руб.

При этом россияне хотели бы открыть собственное дело в сфере кафе (19%), частных производств (18%), точек торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%), фермерских хозяйств (9%), салонов красоты и фитнес-клубов (9%). Реже всего — гостиничный бизнес (2%), рекламу (2%) и IT (1%).

Среди целей открытия бизнеса четверть респондентов (27%) назвали самореализацию, а треть (28%) — повышение дохода. Каждый шестой (15%) респондент не хочет работать в найме, а каждый десятый (10%) мечтает иметь больше свободного времени.

Из тех, кто планирует запустить бизнес (67%), две трети рассчитывают сделать это еще до конца 2025 года. Интересно, что лишь 6% готовы вложить в старт собственного дела от 2 млн руб. и более. Подавляющее большинство (72%) уверено, что без стартовых вложений вообще можно обойтись, а 22% готов инвестировать от 100 тыс. до 1 млн руб.

При этом 57% россиян, желающих открыть свое дело, уверены, что смогут получать от него доход сразу или уже через месяц после запуска, 23% готовы подождать два-три месяца, а 17% — до одного года. Еще 3% участников опроса признались, что рассчитывают на более продолжительный период.

«Исследование показало, что попробовать свои силы в бизнесе почти одинаково хотят как мужчины (28%), так и женщины (22%). Чаще всего открыть свое дело планирует молодежь до 30 лет, а уже занимаются предпринимательством, — россияне в возрасте 41-50 лет», — прокомментировал исследование генеральный директор «Сберстрахование» Михаил Волков.

По данным «Деловой среды», 41% новых бизнесов в 2024 году запустили молодые люди до 35 лет, из них 14% — от 18 до 25 лет. Чаще всего это были мужчины — 57% против 43%.

Самым популярным по числу регистраций в 2024 году видом бизнеса стала розничная торговля. Лидерами по количеству новых компаний стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Башкортостан и Татарстан.

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