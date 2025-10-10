Около трети российских предпринимателей развивают бизнес за счет собственных средств, а почти каждый пятый прибегает к кредитам. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Маркет», аналитики которого изучили мнение 1,2 тыс. бизнесменов.

Согласно опросу, 33% бизнесменов используют личные накопления для развития своих проектов, 27% — реинвестируют прибыль компании. Еще 19% предпринимателей за последние три года брали кредиты, чтобы профинансировать рост бизнеса.

Из числа тех, кто пользовался заемными средствами, каждый третий направил их на покрытие кассовых разрывов, 19% — на развитие и маркетинг, столько же — на повседневные операционные расходы.

Исследование показало, что более половины предпринимателей оформляют займы как физические лица, а не от имени компании. При этом более 60% участников опроса заявили, что в целом доверяют кредитным продуктам, однако треть респондентов по-прежнему опасается высоких ставок и возможных скрытых условий.

Среди предпринимателей, работающих на маркетплейсах, 16% ведут бизнес именно там. Почти треть знает о специальных кредитных программах, предлагаемых площадками, но пока не воспользовалась ими.

Из тех, кто рассматривает такую возможность, 35% отмечают доверие к этим инструментам, а 20% — привлекательные условия и процентные ставки. При этом 77% продавцов заявили, что, если и будут брать кредит, то скорее как физические лица.