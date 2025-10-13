Около трети российских студентов хотят самостоятельно формировать набор изучаемых предметов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование платформы «Неравнодушный человек» среди 206,8 тыс. респондентов (175 тыс. их них– студенты, около 32 тыс. — преподаватели) из 488 вузов и филиалов по всей стране.

Freepik

Четверть опрошенных (26%) выступает за оптимальное распределение между аудиторными часами, самостоятельной подготовкой и практическими занятиями. Еще 25% респондентов указали на необходимость привлечения большего числа компаний для организации стажировок. Улучшение лабораторной и технической инфраструктуры, а также внедрение прикладных курсов важно для 23% участников опроса. Пятая часть студентов (22%) заинтересована в более удобном графике и возможности учиться дистанционно.

По сравнению с 2024 годом выросла доля тех, кто удовлетворен текущим положением дел, — с 13% до 17%. Одновременно снизился интерес к корректировке учебных программ (на 4 п.п.), пересмотру нагрузки (на 4 п.п.) и поиску новых баз для стажировок (на 3 п.п.). Желание изменить график занятий также уменьшилось — с 27% до 22%.

Директор Физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин связывает этот тренд с переосмыслением роли образования. Современные студенты фокусируются на практических компетенциях и карьерных перспективах, выступая заказчиками собственного обучения, подчеркнул он. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин призывает с осторожностью относиться к студенческим предпочтениям: учащиеся не всегда способны оценить значимость тех или иных предметов, а составление программ требует профессионального подхода.

Читайте также Новая модель высшего образования в России: что ждет вузы и студентов

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отметил, что результаты указывают на неполное соблюдение вузами требований федерального стандарта, который гарантирует право выбора курсов. Данные социологических замеров ВШЭ показывают: чем старше курс, тем сильнее у студентов стремление к персонализации образовательной траектории.