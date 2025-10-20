Большинство (63%) россиян хотя бы раз сталкивались с тем, что коллеги используют нейросети для ответов в рабочих чатах без предупреждения, показало исследование сервиса «Контур. Толк». При этом почти половина опрошенных не доверяет текстам, созданным искусственным интеллектом. Опрос провели среди 1,5 тыс. человек в сентябре-октябре 2025 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Опрошенные замечали, что коллеги применяют нейросети в переписке: 7% сталкиваются с этим регулярно, 27% — время от времени, 29% — редко. Большинство респондентов (84%) уверены в способности распознать автоматически созданный контент, треть делает это легко.

Главные признаки текста, написанного нейросетью: шаблонные формулировки и «идеальный» стиль (50%), отсутствие эмоциональной окраски или юмора (34%), неестественно правильная структура (33%). Также респонденты обращают внимание на нетипичные для коллег слова (25%), правильную пунктуацию (21%) и ошибки, которые вряд ли допустил бы человек (17%).

Сотрудники считают уместным применять ИИ для составления типовых сообщений (65%), генерации идей во время мозговых штурмов (52%) и подготовки внутренних отчетов (15%). Только 26% готовы использовать технологию для общения с клиентами. 8% считают недопустимым применять нейросети в рабочей переписке для любых задач.

Уровень доверия к ИИ-контенту остается низким: 48% не доверяют таким сообщениям, 22% часто сомневаются и проверяют всё. Ещё 21% в целом доверяют, но перепроверяют детали.

«Искусственный интеллект в корпоративных чатах становится невидимым ассистентом: он облегчает рутинные задачи, но не должен вытеснять индивидуальность», — отметил Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре. По его словам, технологии должны усиливать человеческие возможности, а пользователь должен сохранять контроль над своими данными и коммуникациями.