Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» опросили 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет и выяснили, что в приметы, связанными с деньгами, верят 33% респондентов, а каждый второй старается соблюдать «денежные» ритуалы при принятии финансовых решений. Интересно, что годом ранее тех, кто верил в приметы, было 15%, то есть почти в два раза меньше. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Самыми распространенными у россиян «финансовыми» приметами и ритуалами оказались демонстрация купюры растущей луне, запрет на передачу наличных по вечерам и традиция класть зарядное устройство в кошелек для «подзарядки финансов».

Интересно, что практически все участники опроса, верящие в приметы, так или иначе используют талисманы, призванные увеличивать доход, например денежное дерево (либо искусственно созданное, либо суккулент крассула) или дорогой красный кошелек. Многие практикуют сортировку купюр по номиналу, что, по мнению верящих в приметы, должно способствовать формированию порядка в финансовой сфере.

Стоит отметить, что с сокращением оборота наличных денег старые приметы адаптировались к новой реальности. Так, 28% позитивно настроенных к приметам респондентов «перенесли» приметы, подразумевающие манипуляции с наличными, на свои кредитки и зарплатные карты.

Исследование показало, что мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, проживающие в городах-милионниках, чаще остальных склонны соблюдать денежные ритуалы. В то же время жительницы крупных городов в возрасте от 25 до 35 лет наиболее скептически относятся к приметам.

Чаще всего к денежным ритуалам обращаются жители Дальнего Востока, а реже всего – жители Центрального федерального округа. При этом участники опроса с доходом выше среднего почти в два раза чаще заявляли, что склонны верить в приметы, чем россияне со средним доходом или доходом ниже среднего.

Что касается профессий, что самыми суеверными оказались работники торговли, врачи и представители финансовой отрасли.

По данным опроса, 62% верящих в финансовые приметы граждан имеют высшее образование. В прошлом году таких респондентов было лишь 34%.

«Как правило, в любой период нестабильности граждане склонны обращаться к “силам извне”, потому что сами они влиять напрямую на конъюнктуру рынка не могут, а чувствовать себя защищенными хотят. Тут на “помощь” и приходят карты таро, приметы, гадания и так далее», — комментирует Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».