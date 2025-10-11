В начале октября дизайнер Антон Георгиев, владелец бренда «Крестецкая строчка», обвинил Zarina в копировании орнаментов его коллекции. Представители бренда в свою очередь «Инку» объяснили, что их лимитированная коллекция, вызвавшая обсуждение в сети, стала результатом глубокого исследования русских народных мотивов, а не заимствования чужих орнаментов. История быстро превратилась в вирусный спор о границах культурного наследия, авторского права и коммерции.

Слева: воротник из коллекции Zarina, Справа: узорная салфетка «Крестецкой строчки»

Zarina представила капсульную коллекцию, вдохновленную русскими народными традициями. Орнамент на футболке напомнил Георгиеву фирменные мотивы его собственной марки. Он заявил, что это — заимствование без согласия и намерен защищать свои права.

Что говорит «Крестецкая строчка»

Георгиев утверждает, что обладает патентом на бренд «Крестецкая строчка», однако — как он сам подтверждает — патента на орнаменты или рисунки у него нет. Тем не менее он считает, что компания Zarina «воспользовалась его узнаваемым стилем».

В одном из интервью он рассказал, что два года назад вел переговоры с Zarina о сотрудничестве и использовании их паттернов, но стороны не согласовали условия (роялти, контроль внешнего вида). Тогда сотрудничество не состоялось, а теперь, по его мнению, коллекция «взяла» похожие мотивы уже без него.

Источник «Инка»на fashion-рынке добавляет, что Zarina и Melon Fashion Group часто скаутят на рынке новые таланты и локальные творческие мастерские. Он подтвердил, что несколько лет назад партнерство с «Крестецкой строчкой» рассматривалось, но инициатива ограничилась лишь одной встречей-знакомством. Взаимодействие не дошло до эскизов или проработки деталей сотрудничества.

Позиция Zarina

Moodboard дизайнеров Zarina при разработке коллекции

Представители модного дома в свою очередь рассказали, что разработка лимитированной коллекции, посвященной русским традициям, проходила во второй половине 2024 года. Дизайнеры бренда опирались на глобальные fashion-тренды и данные международного агентства по прогнозированию потребительских предпочтений, где в центре внимания — фольклорные мотивы, культурный код и народные промыслы.

Для погружения в тему команда изучала экспонаты Этнографического музея Санкт-Петербурга, вдохновлялась книгой о природных орнаментах России и историей филейно-гипюрной вышивки.

В результате появилась эклектичная коллекция, в которой сочетаются кружевные воротнички, объемные аппликации и платочно-косыночная вышивка. Последняя легла в основу принта на футболке, визуально имитирующей накинутую косынку — как символ бережного отношения к традиции и ее современного прочтения.

Скриншот: zarina.ru

Мнение юриста

Представитель юридической фирмы Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева в интервью RTVI пояснила, что наименование места происхождения товара — это словесное обозначение, представляющее собой название географического объекта, где и должны идти все стадии производства товара. В то же время она добавила, что применять саму технику крестецкой строчки, являющейся народным промыслом, иные лица могут.

«Произведения народного творчества, не имеющие конкретных авторов, не охраняются авторским правом вовсе», — сказала юрист.

Ранее, по данным портала IPQuorum, Георгиев уже участвовал в судебном споре с частной мастерицей и требовал от нее 1,5 млн руб. компенсации за «незаконное использование узоров». Суд тогда встал на сторону ответчицы.

Экспертный комментарий

Независимый консультант на fashion-рынке, научный руководитель МВА-программы Школы бизнеса МГИМО «Менеджмент в индустрии моды» Дарья Ядерная заявила «Инку», что в данной ситуации речь идет об использовании народных орнаментов и элементов культурного наследия, которые не могут быть объектом авторского права или частного владения.

«Это те же категории, что гжель, хохлома, узбекский “икат” или арабские орнаменты — общие культурные коды, принадлежащие народу, а не конкретному лицу или компании», — поясняет эксперт.

По словам Ядерной, регистрация названия «Крестецкая строчка» возможна в отношении конкретного бренда или наименования места происхождения товара, однако сам дизайн или орнамент, созданный на основе народных мотивов, не может быть защищен авторским правом, поскольку его «автором» является народ, а современные дизайнеры лишь переосмысляют и трансформируют эти мотивы.

«Скорее это выглядит как попытка привлечь внимание к бренду и использовать ситуацию как PR-повод, нежели как шаг к правовому урегулированию конфликта. Если бы речь действительно шла о защите интеллектуальных прав, мы бы увидели официальную претензию и документированное обращение, а не эмоциональные публикации в соцсетях», — считает Ядерная.

Кроме того, по ее словам, «очевидно, что стороны по-разному восприняли сам факт общения: для одних это было только знакомство, для других — некое обещание». При этом, добавляет она, реализовать такую коллекцию совместно с «Крестецкой строчкой» или другим ручным производством для достаточно демократичной в плане стоимости товаров Zarina было бы слишком дорого.

«Этот прецедент, безусловно, заставит многие крупные бренды задуматься, стоит ли вообще вести переговоры с небольшими производителями. Риск того, что простое знакомство обернется публичным конфликтом, теперь стал вполне ощутим», — подытоживает эксперт.

Как развивался кейс

Первые дни после публикации Георгиев активно комментировал ситуацию в соцсетях, жестко реагируя на несогласных. По одной из версий, позже он удалил часть комментариев, когда ситуация накалилась, и заявил, что консультируется с юристами.

Для Zarina ситуация обернулась ростом интереса к коллекции — она собрала множество упоминаний в медиа и соцсетях. Для «Крестецкой строчки» эта история тоже стала своеобразным информационным прорывом: бренд, прежде известный в узком кругу, теперь обсуждают по всей стране.

Что в итоге

История высветила старый, но актуальный вопрос: можно ли монополизировать культурное наследие? Народные мотивы остаются общим достоянием, но места на рынке, похоже, хватает не всем.